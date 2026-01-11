ETV Bharat / state

केजीएमयू में शोध; डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के मरीजों में खुदकुशी का जोखिम ज्यादा

किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के मनोचिकित्सा विभाग में 96 रोगियों पर हुए शोध में किया गया है.

केजीएमयू में शोध;
केजीएमयू में शोध. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 7:41 AM IST

लखनऊ : डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से पीड़ित मनोरोगियों में खुदकुशी के विचार सामान्य लोगों की तुलना में दोगुना और तनाव चार गुना ज्यादा मिला है. इस मानसिक बीमारी में इंसान का अपने शरीर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है. इससे तनाव व भावनात्मक शक्ति ज्यादा तीव्र होने से इनमें खुदकुशी का जोखिम बढ़ जाता है. इसका खुलासा किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के मनोचिकित्सा विभाग में 96 रोगियों पर हुए शोध में हुआ है. इनमें आत्महत्या के विचार 71.87 प्रतिशत हैं. शोध को एशिया के अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑफ सार्क साइकियाट्रिक फेडरेशन ने मान्यता दी है.

डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से बचाव के उपाय.
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से बचाव के उपाय. (Photo Credit : ETV Bharat)



शोध केजीएमयू के मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. सुजीत कुमार कर और नर्सिंग कॉलेज की संकाय सदस्य सुधा डॉ. मिश्रा, डॉ. श्रीनिवासन के निर्देशन में एमएससी नर्सिंग की छात्रा सुष्मिता मौर्या ने किया है. डॉ. सुजीत कुमार कर का कहना है कि यह मानसिक बीमारी शारीरिक, यौन शोषण, पढ़ाई के अधिक दबाव, पारिवारिक कलह, उपेक्षा व हिंसा के तनाव से होती है. तनाव बढ़ने से मरीजों के व्यवहार व व्यक्तित्व में बदलाव की समस्या बढ़ने लगती है.

डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कारण और लक्षण.
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कारण और लक्षण. (Photo Credit : ETV Bharat)
इसके लक्षण 5-10 साल की उम्र के बीच दिख सकते हैं. घरवाले व शिक्षक बच्चों के ध्यान केन्द्रित न करने की बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यह रोग महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक होता है. इसकी वजह यह है कि कई बार महिलाओं का कम उम्र से ही यौन शोषण, दुर्व्यवहार व ज्यादती ज्यादा होती है. सदमे से निपटने के लिए इनमें यह रोग विकसित होता है.



100 में से 4 लोगों को होती है बीमारी : डॉ. सुजीत कर ने बताया कि यह बीमारी 100 सामान्य लोगों में से चार में पाई जाती है. सिर्फ केजीएमयू के मनोचिकित्सा विभाग की ओपीडी में रोज 25 मरीज आते हैं. यह रोग बच्चों व बड़ों दोनों को हो सकता है. शुरू में लोग इस मानसिक रोग को अंधविश्वास, भूत-प्रेत का प्रभाव समझकर झाड़-फूंक में पड़ जाते हैं. ठीक न होने पर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. जांच में कुछ नहीं निकलता, तब इन्हें मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है.



तनाव बढ़ने पर हावी होते हैं खुदकुशी के विचार : डॉ. सुजीत कर के मुताबिक शोध में शामिल रोगियों में तनाव के साथ सकारात्मक और मुकाबला करने के कौशल के साथ नकारात्मक संबंध पाया गया. तनाव बढ़ने से इनमें खुद का नियंत्रण खत्म होने से खुदकुशी के विचार हावी होने लगते हैं. सामान्य लोगों में खुदकुशी के विचार करीब 35 प्रतिशत और तनाव करीब 15 फीसदी होता है. रोगियों की स्क्रीनिंग करके तनाव को कम करने के लिए दवाएं एवं थेरेपी बताई जाती है.

