गणतंत्र दिवस-2026 की झाकियों में LDA की झांकी रही फर्स्ट, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का मॉडल पेश किया था

LDA की झांकी रही फर्स्ट. ( Photo Credit; information department )

लखनऊ : गणतंत्र दिवस-2026 की परेड में शामिल हुईं विभिन्न प्रशासकीय तथा शिक्षण संस्थाओं की झांकियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की झांकी को प्रथम स्थान मिला है. वहीं, जन भवन सचिवालय की झांकी द्वितीय तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी तृतीय स्थान पर रहीं. इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की झांकी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ. झांकी समिति के नोडल अधिकारी उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया, निर्णायक मंडल द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाली झांकियों का चयन किया गया है. झांकी के विजयी प्रतिभागियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ‘बीटिंग द रिट्रीट’ कार्यक्रम में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एलडीए की झांकी में लखनऊ के बदलते स्वरूप को प्रभावी तरीके से दिखाया गया. बसंतकुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का मॉडल झांकी का मुख्य आकर्षण रहा. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमाएं, डिजिटल म्यूजियम, कमल के आकार में बना विशाल रैली स्थल और ओपन एयर थिएटर को दर्शाया गया. अंतिम हिस्से में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ हेलिपैड दिखाया गया.