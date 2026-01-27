गणतंत्र दिवस-2026 की झाकियों में LDA की झांकी रही फर्स्ट, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का मॉडल पेश किया था
जन भवन सचिवालय की झांकी को द्वितीय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को तृतीय स्थान मिला है.
लखनऊ : गणतंत्र दिवस-2026 की परेड में शामिल हुईं विभिन्न प्रशासकीय तथा शिक्षण संस्थाओं की झांकियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की झांकी को प्रथम स्थान मिला है. वहीं, जन भवन सचिवालय की झांकी द्वितीय तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी तृतीय स्थान पर रहीं. इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की झांकी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ.
झांकी समिति के नोडल अधिकारी उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया, निर्णायक मंडल द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाली झांकियों का चयन किया गया है. झांकी के विजयी प्रतिभागियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ‘बीटिंग द रिट्रीट’ कार्यक्रम में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि एलडीए की झांकी में लखनऊ के बदलते स्वरूप को प्रभावी तरीके से दिखाया गया. बसंतकुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का मॉडल झांकी का मुख्य आकर्षण रहा. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमाएं, डिजिटल म्यूजियम, कमल के आकार में बना विशाल रैली स्थल और ओपन एयर थिएटर को दर्शाया गया. अंतिम हिस्से में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ हेलिपैड दिखाया गया.
वंदे मातरम् थीम पर रही जन भवन की झांकी : जन भवन सचिवालय की झांकी वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित रही. झांकी के अग्र भाग में भारत माता की विराट प्रतिमा, पृष्ठभूमि में ‘वंदे मातरम्’ से अंकित भारत का नक्शा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर की जीवंत आकृतियां रहीं. मध्य भाग में स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि अंतिम हिस्से में चंद्रयान मिशन, ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के जरिए आत्मनिर्भर भारत की सुदृढ़ रक्षा समता का संदेश दिया.
विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश : उप्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित रही. इसमें राम मंदिर की प्रतिकृति, ड्रोन, हाई-स्पीड ट्रेन, मेट्रो, रोबोटिक्स और ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तकनीकी, औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शाया गया. साइड पैनलों में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, सौर ऊर्जा, हाईवे और एक जिला एक उत्पाद की झलक दर्शायी गई.
