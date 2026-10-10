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जीएसटी नियमों में ढील; ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी की गारंटी : पंकज चौधरी

लखनऊ : केंद्र सरकार की तरफ से व्यापारियों और करदाताओं के हित में कई सुधारात्मक फैसले लिए जाने को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य ऐसा कारोबारी वातावरण तैयार करना है. जिसमें छोटे व्यापारी, उद्यमी और व्यवसायी अनावश्यक प्रक्रियागत कठिनाइयों से मुक्त होकर कारोबार का विस्तार कर सकें. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोदी की गारंटी है.



प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि व्यापारियों को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक कारोबारी वातावरण मिले. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद समय-समय पर इसमें आवश्यक बदलाव किए गए हैं. चार कर स्लैब के स्थान पर दो प्रमुख स्लैब की व्यवस्था तथा आम जनजीवन में उपयोग होने वाली अधिकांश वस्तुओं को 5 प्रतिशत या उससे कम कर दरों के दायरे में लाने से कर व्यवस्था को अधिक सरल और जनोपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है.



10000 रुपये से कम की कर देनदारी होने पर नहीं होगी कार्रवाई ; पंकज चौधरी ने कहा कि कर संबंधी मामलों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई की सीमा और न्यूनतम जुर्माने जैसे विषयों पर व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं. पहले जहां न्यूनतम जुर्माना 25000 रुपये था, उसे घटाकर 10000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही 10000 रुपये से कम की कर देनदारी होने पर कार्रवाई नहीं किए जाने का प्रावधान भी व्यापारियों को राहत प्रदान करेगा.



माल वाहक वाहनों पर नहीं होगा अनावश्यक हस्तक्षेप : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी और कारोबारी गतिविधियों में विश्वास बढ़ेगा. मालवाहक वाहनों को रास्ते में रोकने से संबंधित प्रक्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप कम करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं. इससे माल की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी.