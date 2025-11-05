यूपी में चार दिन तक रजिस्ट्री कार्य रहेगा बाधित, सर्वर शिफ्टिंग के चलते विभाग ने जारी किया सर्कुलर
ऑनलाइन पोर्टल संचालित करने वाले एनआईसी के मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 8:21 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 9:31 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेशभर में चार दिन तक रजिस्ट्री प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है. विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल संचालित करने वाले एनआईसी के मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है.
इस प्रक्रिया के तहत आठ नवंबर से 11 नवंबर तक सर्वर के रखरखाव एवं स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा. इस अवधि में आम जनता द्वारा ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण एवं अन्य आवेदनों का कार्य अस्थायी रूप से बाधित रहेगा. साथ ही प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों में रजिस्ट्री (Registration) का कार्य नहीं किया जा सकेगा. विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अवधि में रजिस्ट्री कार्य बाधित रहने की जानकारी आमजन, अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों तक व्यापक रूप से प्रचारित की जाए, ताकि किसी को असुविधा न हो.
साथ ही सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 10 एवं 11 नवंबर को विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे और आवश्यकतानुसार सर्वर टेस्टिंग के कार्य में सहयोग करेंगे. विभागीय सूत्रों के अनुसार यह कदम पंजीयन प्रणाली को अधिक सुरक्षित एवं कुशल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. सर्वर स्थानांतरण के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है.
