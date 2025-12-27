ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल जनता के लिए खोला गया; समिति जल्द तय करेगी एंट्री टिकट का रेट

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल जनता के लिए खोला गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बसंतकुंज योजना में 65 एकड़ क्षेत्रफल में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल आम जनता के लिए खोल दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया था. कार्यक्रम में दो लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया. जल्द ही संचालन समिति प्रेरणा स्थल में टिकट के दाम तय करेगी.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्रेरणा स्थल में साफ-सफाई और मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा है. यह जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का संचालन कार्पस फंड के ब्याज और टिकट से मिलने वाली धनराशि से किया जाएगा. इसके लिए शासन स्तर से 50 करोड़ रुपए और प्राधिकरण द्वारा 25 करोड़ रुपए कार्पस फंड में जमा किए जाएंगे.

अलग बैंक अकाउंट खुलेगा: प्रथमेश कुमार ने बताया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल संचालन समिति का पंजीकरण कराने के साथ ही एक अलग बैंक अकाउंट खोला जा रहा है. इसके लिए वित्त नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रेरणा स्थल के बड़े हिस्से में हॉर्टिकल्चर के विभिन्न काम कराए गए हैं. इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उद्यान अधिकारी को सौंपी गयी है. उद्यान अधिकारी प्रतिदिन प्रेरणा स्थल का निरीक्षण करके सारा काम देखेंगे. इसके अलावा मेंटेनेंस से जुड़े काम के लिए दो अवर अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है.