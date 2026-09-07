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मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं! देश में नंबर-1 बना 'नवाबों का शहर'?

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ टॉप, दूसरे नंबर पर फिरोजाबाद.

UP का बजा डंका! पूरे देश में टॉप
UP का बजा डंका! पूरे देश में टॉप (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:20 PM IST

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लखनऊ/ फिरोजाबाद: राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ वायु के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन स्थित गंगा ऑडिटोरियम में स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में लखनऊ को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत सिटी लेवल स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में देशभर में नंबर-1 सिटी घोषित किया गया. फिरोजाबाद इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है.

देश में नंबर-1 बना लखनऊ!: लखनऊ नगर निगम के जोन-4 अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 70 ने भी कमाल कर दिखाया. 30 हजार से अधिक आबादी वाले वार्डों की श्रेणी में इसे देश के सर्वश्रेष्ठ वार्ड का दर्जा मिला. मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने वालों में महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान शामिल रहे.

यह सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन से संभव हो सका. नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का भी सहयोग मिला. यह जीत सिर्फ नगर निगम की नहीं, बल्कि लखनऊ की जनता की भागीदारी और जागरूकता का नतीजा है. सभी पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देती हूं. नगर निगम आगे भी टीम भावना के साथ लखनऊ को स्वच्छ, हरित और बेहतर शहर बनाने की दिशा में जुटा रहेगा.- सुषमा खर्कवाल, महापौर, लखनऊ

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में देशभर में नंबर-1 लखनऊ
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में देशभर में नंबर-1 लखनऊ (Photo Credit: ETV Bharat)

नगद पुरस्कार भी मिला: इस उपलब्धि के साथ लखनऊ को नेशनल क्लीन एयर सिटी रैंक-1, कैटेगरी-1 के तहत डेढ़ करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया, जबकि वार्ड-70 को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली. पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, वन महानिदेशक सुशील कुमार अवस्थी, अपर सचिव आशुतोष अग्निहोत्री और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग मौजूद रहे.

यह उपलब्धि यूं ही नहीं मिली.नगर निगम ने बीते वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल, सड़क की धूल पर नियंत्रण, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, हरियाली और यातायात सुधार जैसे मोर्चों पर लगातार काम किया.- सुषमा खर्कवाल, महापौर, लखनऊ

हवा शुद्ध होने की वजह: डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के लिए शहर में करीब 1,100 इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं, जिनमें संकरी गलियों के लिए खास ई-ऑटो टिपर भी शामिल हैं. इन सबकी निगरानी जीपीएस आधारित कंट्रोल कमांड सेंटर से होती है, जबकि चार्जिंग के लिए 12 स्टेशन और 916 चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए हैं. सड़क की धूल थामने के लिए 97 इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव में जुटी हैं. साथ ही 559.85 किलोमीटर सड़कों को एंड-टू-एंड पक्का किया जा चुका है, जिससे धूल उड़ने की समस्या काफी हद तक कम हुई है.

कचरा प्रबंधन में भी लखनऊ शहर ने मिसाल कायम की
कचरा प्रबंधन में भी लखनऊ शहर ने मिसाल कायम की (Photo Credit: ETV Bharat)



कचरा प्रबंधन में मिसाल: लखनऊ में 2,550 टीपीडी क्षमता के जरिए अब शत-प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण हो रहा है, और खुले में ताजा कचरा डंप करना पूरी तरह बंद कर दिया गया है. कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशनों की स्थापना से कचरा वाहनों के फेरे रोजाना 240 से घटकर करीब 150 रह गए हैं, जिससे वाहन प्रदूषण में भी कमी आई. निर्माण-विध्वंस मलबे के लिए अलग संग्रह केंद्र और 300 टीपीडी क्षमता का प्लांट संचालित किया जा रहा है, वहीं अवैध मलबा फेंकने वालों पर सख्ती भी जारी है.

लखनऊ को डेढ़ करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार
लखनऊ को डेढ़ करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार (Photo Credit: ETV Bharat)

हरियाली पर जोर: हरियाली बढ़ाने के लिए वर्टिकल गार्डन और नदी-सड़क किनारे हरित पट्टियां विकसित की गईं, जिसमें वन विभाग की मियावाकी पद्धति ने अहम भूमिका निभाई. यातायात जाम कम करने को फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण पर काम हुआ, जबकि शहर में 140 इलेक्ट्रिक बसें स्वच्छ परिवहन को गति दे रही हैं. इसके अलावा रूफटॉप सोलर, एलपीजी-पीएनजी की पहुंच, नालों की सफाई, आउटलेट पर जाली और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान भी इस सफलता में सहायक बने.

फिरोजाबाद का जलवा: केंद्र सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025-26 में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फिरोजाबाद नगर निगम ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि पर नगर निगम को 25 लाख रुपये का कैश अवार्ड और द्वितीय रैंक का प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फिरोजाबाद नगर निगम को सम्मानित किया. नगर निगम की ओर से महापौर कामिनी राठौर ने पुरस्कार ग्रहण किया.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फिरोजाबाद देश में दूसरे स्थान पर
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फिरोजाबाद देश में दूसरे स्थान पर (Photo Credit: ETV Bharat)

ये उपलब्धि शहरवासियों, पार्षदों और नगर निगम प्रशासन की टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे पर्यावरण सुधार के अभियानों को आने वाले समय में और गति दी जाएगी.- कामिनी राठौर, महापौर, फिरोजाबाद

फिरोजाबाद को मिला प्रशंसा पत्र
फिरोजाबाद को मिला प्रशंसा पत्र (Photo Credit: ETV Bharat)

समारोह में नगर आयुक्त प्रशांत नागर (आईएएस) भी मौजूद रहे. उन्होंने ने भी इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की पूरी टीम, सफाई कर्मियों, पार्षदों और फिरोजाबाद की जनता को दिया. नगर निगम प्रशासन ने अब अगले सर्वेक्षण में फिरोजाबाद को देश में प्रथम स्थान दिलाने का लक्ष्य तय किया है.

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