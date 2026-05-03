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लखनऊ ग्रीन रेस में 1500 लोग दौड़े, बारीश से जोश हुआ हाई, 3.5 किलोमीटर रेस लगाई

एलडीए ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन रन का आयोजन किया था.

ग्रीन रेस में दौड़े लखनवी.
ग्रीन रेस में दौड़े हर वर्ग के लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:08 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से रविवार को आयोजित ग्रीन रन में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. सुबह पांच बजे बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, तो फिटनेस का जोश दोगुना हो गया. ठंडी हवा के बीच भीगी सड़क पर लोग चेहरे पर मुस्कान लेकर दौड़े और ग्रीन कॉरिडोर पर हुयी यह पहली फन रेस लखनऊ के लिए यादगार बन गयी.

एलडीए ने पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन रन का आयोजन किया था. जिसमें ग्रीन कॉरिडोर पर झूलेलाल वाटिका से न्यू डालीगंज ब्रिज के बीच 3.5 किलोमीटर (5,000 स्टेप) की रेस हुयी. इसमें प्रतिभाग करने के लिए 1500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और दौड़ में हिस्सा लिया. बड़ी संख्या में लोग मौज-मस्ती के लिए जुटे. फिल्मी गानों और फ्यूजन म्यूजिक पर खूब थिरके.

सत्यम और स्नेहा ने मारी बाजी : सुबह 6ः00 बजे फ्लैग ऑफ के साथ ग्रीन रन की शुरुआत की गयी. चार श्रेणियों में हुयी इस रेस में 18 से 30 वर्ष श्रेणी में सुमित ने प्रथम, रमेश ने द्वितीय और सुनील ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. वहीं, 30 से 50 वर्ष श्रेणी में अजय अव्वल रहे, जबकि मयंक अवस्थी द्वितीय और राघवेन्द्र तृतीय स्थान पर रहे. 50 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग में आदेश ने प्रथम, आदित्य ने द्वितीय और अजय कुमार टंडन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. युगल श्रेणी में सत्यम-स्नेहा ने बाजी मारी, जबकि श्रेयश-स्नेहा द्वितीय और ध्रुव-चन्द्रा तृतीय स्थान पर रहे.

हर तरफ दिखा उत्साह : ग्रीन रन का रोमांच कुछ ऐसा था कि किसी को हार और जीत की फिक्र नहीं थी. विजेता प्रतिभागी जीत पर खुश थे तो बाकी प्रतिभागी इस भव्य आयोजन का उत्सव मना रहे थे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व सचिव विवेक श्रीवास्तव ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. वहीं, रेस में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट व मेडल प्रदान किये गये.

सोशल मीडिया पर दिखा ट्रेंड : एलडीए की इस ग्रीन रन का सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला. कार्यक्रम में आये युवाओं ने खूब सेल्फी ली, उमंग और उत्साह से भरे वीडियो रिकॉर्ड किये और सोशल मीडिया पर पोस्ट किये. कार्यक्रम में प्रतिभागियों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया. रेस के रूट पर चार स्थानों पर हाइड्रेशन प्वाइंट बनाये गये थे. सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल व चिकित्सकों की टीम एम्बुलेंस के साथ मौजूद रही.

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