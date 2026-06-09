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लखनऊ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बीजेपी विधायक नीरज बोरा से कहा- "लक्ष्मण टीले को मुक्त कराइए"

राम कथा के अंतिम दिन जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भाजपा विधायक डॉ. नीरज बोरा को मंच पर बुलाकर 'लक्ष्मण टीले' को मुक्त कराने का आदेश दिया.

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बीजेपी विधायक नीरज बोरा से बोले रामभद्राचार्य- 'लक्ष्मण टीले को मुक्त कराना आपका काम' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:47 PM IST

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लखनऊ: प्रख्यात राम कथा मर्मज्ञ जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने लखनऊ में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 'लक्ष्मण टीले' को मुक्त कराने की बात कहकर एक नयी चर्चा छेड़ दी है. लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. नीरज बोरा के भव्य राम कथा समारोह के अंतिम दिन मंगलवार को उन्होंने यह बयान दिया.

कथा के समापन अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंच से ही विधायक डॉ. नीरज बोरा से कहा कि मैं आपको जाते-जाते एक विशेष आदेश दे रहा हूं. लखनऊ के ऐतिहासिक लक्ष्मण टीले को हर हाल में मुक्त कराने का प्रयास करें.

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने विधायक नीरज बोरा को पहनाया चश्मा, लक्ष्मण टीले पर कही बड़ी बात. (Video Credit: ETV Bharat)

मस्जिद और लक्ष्मण टीले का विवाद वर्तमान में कोर्ट में लंबित: लखनऊ में लक्ष्मण टीला उस स्थान को माना जाता है, जहां इस समय सुन्नी समुदाय की प्रख्यात टीले वाली मस्जिद स्थापित है. टीले वाली मस्जिद और लक्ष्मण टीला के इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक मुद्दे पर फिलहाल अदालत में मामला विचाराधीन भी है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने दो दिन पहले भी इसी राम कथा महोत्सव के दौरान इस विषय पर अपनी बेबाक बात रखी थी. उन्होंने तब अपने संबोधन में कहा था कि मूल लक्ष्मण टीला के ऊपर एक दूसरी संरचना खड़ी कर दी गई है.

सीएम योगी के जाने के बाद मंच पर कही गई बात: कथा के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस धार्मिक महोत्सव में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आए थे. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां से प्रस्थान करने के बाद रामभद्राचार्य ने डॉ. नीरज बोरा को मंच पर पास बुलाया. उन्होंने विधायक से पुनः दोहराया कि मैं आपसे सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि लक्ष्मण टीले को मुक्त कराइए और यह बड़ा काम मैं आपको सौंप कर जा रहा हूँ. इस भावुक और गंभीर क्षण के दौरान मंच पर डॉ. नीरज बोरा के साथ उनकी धर्मपत्नी बिंदु बोरा भी मुख्य रूप से मौजूद थीं.

लालजी टंडन की किताब 'अनकहा लखनऊ' में भी है जिक्र: जगद्गुरु ने हंसते हुए और आशीर्वाद स्वरूप डॉ. नीरज बोरा का उनकी गोद में गिरा हुआ चश्मा उठाकर खुद पहन लिया. चश्मा वापस देते हुए उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मैंने अब इस चश्मे में कुछ विशेष (आध्यात्मिक) कर दिया है. गौरतलब है कि लक्ष्मण टीला को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और लखनऊ के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय लालजी टंडन ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अनकहा लखनऊ' में विस्तृत उल्लेख किया है. उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि कभी ऐतिहासिक काल में इस टीले पर नियमित रूप से पूजा-अर्चना हुआ करती थी.

शेष गुफा होने के दावे पर दीवानी अदालत में सुनवाई जारी: किताब के अनुसार, भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जी शेषनाग के स्वरूप थे और इसी स्थान पर एक प्राचीन 'शेष गुफा' मौजूद थी. वर्तमान में इस पूरे विवादित मामले को लेकर शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ की दीवानी अदालत में एक सिविल वाद दायर किया हुआ है. इस याचिका पर अदालत में पिछले एक लंबे समय से कानूनी बहस और नियमित सुनवाई की जा रही है. कानूनी और ऐतिहासिक दावों के बीच, लखनऊ में सुन्नी मुसलमानों की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक 'टीले वाली मस्जिद' इसी भूभाग पर स्थित है.

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