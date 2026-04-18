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लखनऊ: राजाजीपुरम में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान व्यापारी की मौत, निगम और व्यापारियों में तकरार

लखनऊ: लखनऊ नगर निगम की कार्रवाई के दौरान राजाजीपुरम के ई-ब्लॉक मार्केट में एक व्यापारी की मौत को लेकर विवाद गहरा गया है. जहां एक ओर स्थानीय व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई को अनैतिक और जल्दबाजी भरा बताया है, वहीं नगर निगम प्रशासन ने इस घटना से अपने अभियान का कोई संबंध होने से इनकार किया है. शनिवार को नगर निगम की टीम ने जोन-2 के अंतर्गत राजाजीपुरम स्थित ई-ब्लॉक मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया.

कार्रवाई के दौरान व्यापारी को आया हार्ट अटैक: व्यापारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे शटर और सामान को भारी नुकसान पहुंचाया गया. उनका कहना है कि प्रशासन ने सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, इसी कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई. व्यापारियों का दावा है कि नगर निगम की सख्त कार्रवाई और मानसिक दबाव के कारण ही यह दुखद घटना हुई है.

आरोपों को नगर निगम ने खारिज किया: दूसरी ओर, नगर निगम प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. जोनल अधिकारी संजय यादव के अनुसार, यह अभियान राजाजीपुरम व्यापार मंडल के अध्यक्ष की 18 फरवरी 2026 की शिकायत पर चलाया गया था. बाजार क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया. प्रशासन का कहना है कि तालकटोरा पुलिस की मौजूदगी में अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुआ था.