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लखनऊ: राजाजीपुरम में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान व्यापारी की मौत, निगम और व्यापारियों में तकरार

राजाजीपुरम में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी की मौत हो गयी. व्यापारियों ने निगम पर दबाव का आरोप लगाया है

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पुलिस बल की मौजूदगी में हटा अतिक्रमण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 9:50 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ नगर निगम की कार्रवाई के दौरान राजाजीपुरम के ई-ब्लॉक मार्केट में एक व्यापारी की मौत को लेकर विवाद गहरा गया है. जहां एक ओर स्थानीय व्यापारियों ने नगर निगम की कार्रवाई को अनैतिक और जल्दबाजी भरा बताया है, वहीं नगर निगम प्रशासन ने इस घटना से अपने अभियान का कोई संबंध होने से इनकार किया है. शनिवार को नगर निगम की टीम ने जोन-2 के अंतर्गत राजाजीपुरम स्थित ई-ब्लॉक मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया.

कार्रवाई के दौरान व्यापारी को आया हार्ट अटैक: व्यापारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिससे शटर और सामान को भारी नुकसान पहुंचाया गया. उनका कहना है कि प्रशासन ने सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं दिया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, इसी कार्रवाई के दौरान एक व्यापारी को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई. व्यापारियों का दावा है कि नगर निगम की सख्त कार्रवाई और मानसिक दबाव के कारण ही यह दुखद घटना हुई है.

आरोपों को नगर निगम ने खारिज किया: दूसरी ओर, नगर निगम प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. जोनल अधिकारी संजय यादव के अनुसार, यह अभियान राजाजीपुरम व्यापार मंडल के अध्यक्ष की 18 फरवरी 2026 की शिकायत पर चलाया गया था. बाजार क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया. प्रशासन का कहना है कि तालकटोरा पुलिस की मौजूदगी में अभियान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुआ था.

अभियान के साढ़े तीन घंटे बाद हुई मौत: नगर निगम के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कहीं भी कोई विवाद, तनाव या दुर्व्यवहार जैसी अप्रिय घटना नहीं हुई थी. प्रशासन ने कहा है कि व्यापारी की मौत की खबर अभियान समाप्त होने के करीब साढ़े तीन घंटे बाद सामने आई है. इसलिए, इस दुखद मृत्यु को अतिक्रमण हटाओ अभियान से जोड़ना किसी भी तरह से उचित नहीं है. फिलहाल, इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों और निगम प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

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