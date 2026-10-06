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लखनऊ में बेजुबान पर जुल्म: भौंकने पर बाइक सवार ने राइफल से कुत्ते को मारी गोली, CCTV में कैद हुई वारदात

लखनऊ: लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाजीपुरम में एक बेजुबान कुत्ते के साथ दिल दहला देने वाली क्रूरता का मामला सामने आया है. सड़क से गुजर रहे एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने केवल भौंकने भर से नाराज होकर अपनी बाइक रोकी.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैवानियत: इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह पूरी वारदात पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. पशु कल्याण संस्था की शिकायत पर पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी शूटर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं. तालकटोरा क्षेत्र में ग्रीन फील्ड स्कूल के पास सुबह करीब 6:30 बजे नीली वर्दी पहने एक युवक बाइक से गुजर रहा था. उसके कंधे पर एक लाइसेंसी जैसी दिखने वाली राइफल टंगी हुई थी.

उसने जेब से कारतूस निकालकर कंधे पर टंगी राइफल को लोड किया और सीधे कुत्ते पर फायर झोंक दिया. गोली लगते ही बेजुबान लहूलुहान होकर तड़पते हुए मौके पर ही ढेर हो गया.

जेब से कारतूस निकालकर चलाई गोली: जैसे ही बाइक सवार गली से गुजरा, कुछ आवारा कुत्ते उस पर भौंकने लगे और इस पर युवक आगबबूला हो गया. उसने तुरंत बाइक किनारे लगाई, नीचे उतरा और जेब से जिंदा कारतूस निकालकर ठंडे दिमाग से राइफल में लोड की. जब कुत्ते भौंकते हुए उसके नजदीक आए, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एक कुत्ते को निशाना बनाकर फायर कर दिया. गोली लगते ही कुत्ता मौके पर ही ढेर हो गया और आरोपी अपनी बाइक स्टार्ट करके तुरंत फरार हो गया.

सुरक्षा गार्ड पर गहराया हत्या का शक: आसरा दी हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ की संचालिका चारु खरे ने मामले का संज्ञान लेते हुए तालकटोरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात शूटर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति नीली वर्दी पहने दिखाई दे रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह किसी सिक्योरिटी एजेंसी या संस्थान का निजी सुरक्षा गार्ड हो सकता है.

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश: अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक नंबर और आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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