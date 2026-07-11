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बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल; केजीएमयू में जबरदस्त जलभराव, एक नागरिक ने उठाई जिम्मेदारी

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में जबरदस्त जलभराव से मरीजों और उनके तीमारदार परेशान हैं.

केजीएमयू में जलभराव से आफत. .
केजीएमयू में जलभराव से आफत. . (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 11:23 AM IST

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लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव से मरीज और उनके तीमारदार सभी परेशान हैं. अस्पताल परिसर में जगह-जगह पानी भरा हुआ है. वार्ड तक पहुंचने के लिए लोगों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था. बुजुर्ग, बच्चे और स्ट्रेचर पर लेटे मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई. ऐसे में हुसैनाबाद, शीश महल निवासी सैय्यद रज़ा इमाम रिज़वी ने मानवता की मिसाल पेश की.


सैय्यद रज़ा इमाम रिज़वी करीब 250 गुम्मे डलवाकर मरीजों के आने-जाने के लिए अस्थायी रास्ता बनवाया. इस काम से मरीजों और उनके साथ आए लोगों को काफी राहत मिली. केजीएमयू पहुंचे लोग सैय्यद रज़ा इमाम रिज़वी के इस नेक काम की सराहना कर रहे हैं. रिजवी ने कहा कि संकट के समय में लोगों की मदद करना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है.

बहरहा सवाल यह है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर जलभराव की नौबत क्यों आती है. केजीएमयू प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना सरकारी अस्पताल है. यहां रोज हजारों मरीज आते हैं. ऐसे में जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होना प्रशासनिक लापरवाही नहीं है तो और क्या है.


सामाजिक कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ का कहना है कि अस्पताल जैसे स्थानों पर प्रशासन जलभराव जैसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है तो उसकी उपयोगिता क्या है. हर बार बारिश में यही हाल होता है. ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के तमाम दावे किए जाते हैं, लाखों का बजय खपाया जाता है, लेकिन धरातल पर हालात नहीं सुधरते. ऐसे में रिज़वी जैसे लोगों को ही मदद के लिए आगे आना पड़ता है.



इस बाबत चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समस्या संज्ञान में आई है. ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारा जाएगा. साथ ही इस गड़बड़ी के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.


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