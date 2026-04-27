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लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद हुई लेट, भीषण गर्मी में ढाई घंटे तक फंसे रहे यात्री

लखनऊ में शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं. ऐशबाग स्टेशन पर आग लगने से हड़कंप मच गया.

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ऐशबाग स्टेशन के पैदल पुल पर इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 9:47 PM IST

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लखनऊ: कानपुर में गंगा नदी के पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद लखनऊ पहुंच रही है. यह वीआइपी ट्रेन सोमवार को मुरादाबाद रेल मंडल में बंचिंग (क्षमता से अधिक ट्रेनें होने) के कारण फिर फंस गई. इसके चलते शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर एक बजे के स्थान पर ढाई घंटे की देरी से 3:30 बजे लखनऊ पहुंची. प्रचंड गर्मी के बीच यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा और लखनऊ से रवाना होते समय भी ट्रेन डेढ़ घंटे लेट रही.

शताब्दी एक्सप्रेस की लेटलतीफी से यात्री बेहाल: कानपुर पहुंचने तक शताब्दी एक्सप्रेस का विलंब बढ़कर ढाई घंटे तक पहुंच गया, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं. इसी तरह जबलपुर से लखनऊ आने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस को भी भीमसेन स्टेशन पर काफी देर तक रोका जा रहा है. अन्य ट्रेनों की बात करें तो सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस 11 घंटे, दरभंगा स्पेशल नौ घंटे और गोरखपुर-मुंबई स्पेशल करीब छह घंटे की देरी से चल रही हैं. बरौनी स्पेशल 5:30 घंटे और संख्या 07076 स्पेशल भी पांच घंटे पिछड़कर संचालित हो रही हैं.

AC खराब होने से कोच में मचा हंगामा: ट्रेन संख्या 15017 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के कोच बी-8 का एसी काम नहीं करने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. यात्री शैलेश सिंह ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर विभाग जांच की बात कह रहा है. इसी तरह मेरठ जाने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस में भी एसी बंद होने की शिकायतें यात्रियों द्वारा दर्ज कराई गईं. रेलवे प्रशासन इन तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है ताकि गर्मी में यात्रियों को राहत मिल सके.

ऐशबाग स्टेशन पर पैनल में लगी आग: ऐशबाग स्टेशन के पैदल पुल पर सोमवार सुबह करीब नौ बजे एक इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई. इस घटना के कारण स्टेशन का कोच गाइडेंस सिस्टम कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद हो गया था. रेलकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाया और स्थिति को बिगड़ने से रोका. दोपहर बाद नया पैनल लगाकर व्यवस्था को बहाल कर दिया गया, जिससे यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति की जानकारी फिर से मिलने लगी.

अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन: रेलवे अयोध्या जाने और वापस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार को अनारक्षित बोगियों वाली विशेष ट्रेनें संचालित करेगा. ट्रेन संख्या 04232 मंगलवार सुबह 10 बजे लखनऊ से रवाना होकर बाराबंकी और रुदौली होते हुए दोपहर एक बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी. वापसी में 04231 स्पेशल शाम 5:15 बजे अयोध्या से चलकर रात 9:30 बजे लखनऊ वापस आएगी. इसके अलावा एक अन्य स्पेशल ट्रेन 04227 अयोध्या से सुलतानपुर और रायबरेली होकर रात 8:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

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