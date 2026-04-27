ETV Bharat / state

लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद हुई लेट, भीषण गर्मी में ढाई घंटे तक फंसे रहे यात्री

लखनऊ: कानपुर में गंगा नदी के पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस वाया मुरादाबाद लखनऊ पहुंच रही है. यह वीआइपी ट्रेन सोमवार को मुरादाबाद रेल मंडल में बंचिंग (क्षमता से अधिक ट्रेनें होने) के कारण फिर फंस गई. इसके चलते शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय दोपहर एक बजे के स्थान पर ढाई घंटे की देरी से 3:30 बजे लखनऊ पहुंची. प्रचंड गर्मी के बीच यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा और लखनऊ से रवाना होते समय भी ट्रेन डेढ़ घंटे लेट रही.

शताब्दी एक्सप्रेस की लेटलतीफी से यात्री बेहाल: कानपुर पहुंचने तक शताब्दी एक्सप्रेस का विलंब बढ़कर ढाई घंटे तक पहुंच गया, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं. इसी तरह जबलपुर से लखनऊ आने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस को भी भीमसेन स्टेशन पर काफी देर तक रोका जा रहा है. अन्य ट्रेनों की बात करें तो सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस 11 घंटे, दरभंगा स्पेशल नौ घंटे और गोरखपुर-मुंबई स्पेशल करीब छह घंटे की देरी से चल रही हैं. बरौनी स्पेशल 5:30 घंटे और संख्या 07076 स्पेशल भी पांच घंटे पिछड़कर संचालित हो रही हैं.

AC खराब होने से कोच में मचा हंगामा: ट्रेन संख्या 15017 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के कोच बी-8 का एसी काम नहीं करने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. यात्री शैलेश सिंह ने इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर विभाग जांच की बात कह रहा है. इसी तरह मेरठ जाने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस में भी एसी बंद होने की शिकायतें यात्रियों द्वारा दर्ज कराई गईं. रेलवे प्रशासन इन तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है ताकि गर्मी में यात्रियों को राहत मिल सके.