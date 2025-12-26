ETV Bharat / state

रेलवे बोर्ड ने ट्रेन ऑन डिमांड पर सख्त नियम लागू किए; अब बिना अनुमति नहीं चलेगी कोई स्पेशल ट्रेन

सभी जोनल रेलवे को दिए निर्देश, प्रस्ताव 7 दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य होगा.

भारतीय रेलवे ने त्योहार सीजन में अतिरिक्त ट्रेनों के लिए नई नियमावली लागू की.
लखनऊ: भारतीय रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेनों यानी ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं. रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है कि अब बिना परमिशन कोई भी TOD ट्रेन डिक्लेयर या संचालित नहीं की जाएगी. रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन और लास्ट स्टेशन की सहमति के बिना ट्रेन चलाने पर रोक लगाने के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं.

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कोचिंग-1 नीरज कुमार मौर्य के मुताबिक, कई स्थानों पर बिना अनुमति स्पेशल ट्रेनें चला दी गई थी, जिससे ट्रेनें शुरुआती स्टेशन से ही लेट रवाना हुईं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसी वजह से सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन कराएं.

रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश.

TOD ट्रेन चलाने से पहले ये जानना जरूरी: रेलवे ने कहा है कि TOD ट्रेन चलाने से पहले एन-रूट और टर्मिनेटिंग रेलवे की अनुमति अनिवार्य होगी. त्योहारों, परीक्षाओं और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ का आकलन पहले से किया जाएगा, जिससे समय रहते प्लान किया जा सके. TOD से जुड़े प्रस्तावों पर COIS प्लेटफॉर्म पर जल्द जवाब देना भी जरूरी होगा. जहां नॉन-इंटरलॉकिंग या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो, उन रूटों पर सामान्य तौर पर ट्रेन ऑन डिमांड नहीं संचालित की जाएंगी. आपात स्थिति में अगर अचानक भीड़ बढ़ जाए और समय कम हो तो सिर्फ अनरिजर्व ट्रेन को फोन से संपर्क कर अनुमति लेने के बाद संचालित किया जा सकेगा. आरक्षित ट्रेन किसी भी सूरत में बिना एनओसी के संचालित नहीं की जाएगी.

आसान और नई व्यवस्था होगी लागू: नीरज कुमार के अनुसार रेलवे ने ट्रेन ऑन डिमांड को लेकर एक नई और आसान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. अभी तक अलग-अलग नामों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थीं, जिससे रिकॉर्ड और प्रबंधन में दिक्कत होती थी. अब 28 फरवरी 2026 के बाद मौजूदा सभी ट्रेन ऑन डिमांड की मंजूरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी. 1 मार्च 2026 के बाद स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जोनल रेलवे को नई अनुमति लेनी होगी. प्रस्ताव 7 दिनों के अंदर भेजना अनिवार्य होगा.

ट्रेन ऑन डिमांड: मार्च में होली स्पेशल, 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन स्पेशल, अक्टूबर-नवंबर में पूजा स्पेशल, 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन और अन्य समय अतिरिक्त भीड़ के लिए एक्स्ट्रा रश ट्रेनें चलाई जाएंगी.

