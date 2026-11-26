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लखनऊ में सीएम की सड़क सुरक्षा की मुहिम को विभाग लगा रहा पलीता, ट्रेनिंग प्रमाणपत्र पर रोके जा रहे रिन्युअल लाइसेंस

लखनऊ में परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. हादसों में घरों के चिराग बुझ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसके तहत परिवहन विभाग को तमाम संसाधन मुहैया करा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. लेकिन दूसरी तरफ सीएम की मुहिम को विभागीय सिपहसालार ही पलीता लगा रहे हैं.

अधिकारी पर ही अड़ंगा लगाने का आरोप

दुर्घटनाओं में कमी लाने और मौतों का आंकड़ा घटाने के लिए परिवहन विभाग चालकों को आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षित करने पर बल दे रहा है. कुशल चालकों को ही वाहन चलाने की अनुमति मिले, इसके लिए एडीटीसी, डीटीटीआई और एडीटीटीआर जैसे अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है. लेकिन बाराबंकी में विभाग की इस पहल को जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली से झटका लगने का आरोप लगा है. यहां अधिकृत एडीटीसी से प्रशिक्षण लेने के बाद भी चालकों के लाइसेंस रिन्युअल में अड़ंगा लगाया जा रहा है. अधिकारियों पर फार्म-5A रिजेक्ट करने का आरोप (Photo Credit; ETV Bharat) रिजेक्ट किया जा रहा फार्म-5A मामला बाराबंकी के एमवीआई बलवंत सिंह यादव और वरिष्ठ सहायक आनंद वर्मा से जुड़ा है. एडीटीसी संचालक की शिकायत के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केंद्र की ओर से जारी फार्म-5ए को यह कहकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इसे परिवहन मुख्यालय ने जारी नहीं किया है. इसी आधार पर लाइसेंस रिन्युअल के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं. शिकायत में दो आवेदनों का हवाला दिया गया है. सोनू यादव ने आवेदन संख्या 4976159026 के जरिए तीन नवंबर 2026 को और सुनील कुमार ने आवेदन संख्या 4747103526 के जरिए 16 अक्टूबर 2026 को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन किया था. व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल