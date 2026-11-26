लखनऊ में सीएम की सड़क सुरक्षा की मुहिम को विभाग लगा रहा पलीता, ट्रेनिंग प्रमाणपत्र पर रोके जा रहे रिन्युअल लाइसेंस
ADTC संचालकों की मुख्यमंत्री से शिकायत, रिजेक्ट हो रहा फार्म 5A
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:44 PM IST
लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. हादसों में घरों के चिराग बुझ रहे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसके तहत परिवहन विभाग को तमाम संसाधन मुहैया करा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. लेकिन दूसरी तरफ सीएम की मुहिम को विभागीय सिपहसालार ही पलीता लगा रहे हैं.
अधिकारी पर ही अड़ंगा लगाने का आरोप
दुर्घटनाओं में कमी लाने और मौतों का आंकड़ा घटाने के लिए परिवहन विभाग चालकों को आधुनिक मशीनों से प्रशिक्षित करने पर बल दे रहा है. कुशल चालकों को ही वाहन चलाने की अनुमति मिले, इसके लिए एडीटीसी, डीटीटीआई और एडीटीटीआर जैसे अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है. लेकिन बाराबंकी में विभाग की इस पहल को जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली से झटका लगने का आरोप लगा है. यहां अधिकृत एडीटीसी से प्रशिक्षण लेने के बाद भी चालकों के लाइसेंस रिन्युअल में अड़ंगा लगाया जा रहा है.
रिजेक्ट किया जा रहा फार्म-5A
मामला बाराबंकी के एमवीआई बलवंत सिंह यादव और वरिष्ठ सहायक आनंद वर्मा से जुड़ा है. एडीटीसी संचालक की शिकायत के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केंद्र की ओर से जारी फार्म-5ए को यह कहकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इसे परिवहन मुख्यालय ने जारी नहीं किया है. इसी आधार पर लाइसेंस रिन्युअल के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं. शिकायत में दो आवेदनों का हवाला दिया गया है. सोनू यादव ने आवेदन संख्या 4976159026 के जरिए तीन नवंबर 2026 को और सुनील कुमार ने आवेदन संख्या 4747103526 के जरिए 16 अक्टूबर 2026 को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवेदन किया था.
व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल
आरोप है कि अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण लेने और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बावजूद दोनों के आवेदन खारिज कर दिए गए. एडीटीसी संचालक का कहना है कि सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से प्रशिक्षण केंद्रों को अधिकृत किया गया है. प्रशिक्षण के लिए फीस भी निर्धारित है. ऐसे में प्रशिक्षण के बाद जारी प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं देना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. यदि प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर कोई नियम या तकनीकी आपत्ति है तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, न कि आवेदकों को बिना समाधान के वापस किया जाए.
प्रमाणपत्र में अलग मानक क्यों?
सवाल यह भी है कि जब सड़क सुरक्षा के नाम पर चालकों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था बनाई गई है तो उसके प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने में अलग-अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं? शिकायत के बाद अब मुख्यालय की जांच और यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दोनों आवेदनों को किस नियम के तहत निरस्त किया गया?.
कार्रवाई का मिला भरोसा
पूरे मामले में अपर परिवहन आयुक्त (राज्य परिवहन प्राधिकरण) सगीर अहमद अंसारी का कहना है कि एडीटीसी संचालक की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों पर एक्शन होगा.
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