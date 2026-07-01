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Protest by RPI; आरपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च; आंबेडकर अस्थि कलश न हटाने की मांग

डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा से संविधान निर्माता की प्रतिमा और अस्थि कलश विस्थापित करने का मामला.

आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता.
आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:04 AM IST

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लखनऊ : विधान भवन के सामने स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा से संविधान निर्माता की प्रतिमा और अस्थि कलश विस्थापित करने के विरोध में मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा से विधान भवन स्थित आंबेडकर महासभा तक पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

आरपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च. (Video Credit : ETV Bharat)



प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा है कि अगर आंबेडकर के अस्थि कलश से छेड़छाड़ होती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी. आने वाले नौ अगस्त को आरपीआई के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हजरतगंज से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे. इस आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे. चाहे हमें खून भी बहाना पड़े. सरकार इसे संरक्षित करने की घोषणा करे. कोई एमएलसी क्या कह रहा है, उसका हमें विश्वास नहीं. हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे संरक्षित करने की घोषणा करें.

पैदल मार्च निकालते आरपीआई कार्यकर्ता.
पैदल मार्च निकालते आरपीआई कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
पैदल मार्च निकालते आरपीआई कार्यकर्ता.
पैदल मार्च निकालते आरपीआई कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
बता दें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ गठबंधन में है. पार्टी के मुखिया केंद्रीय राज्य मंत्री हैं. उत्तर प्रदेश में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के समर्थन में है. हालांकि बाबा साहेब के अस्थि कलश प्रकरण में आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सरकार को आगामी 2027 के चुनाव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं. आरपीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि किसी कीमत पर डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा और अस्थि कलश महासभा से कहीं और विस्थापित न किया जाए. अगर ऐसा होता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा.

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बाबा साहेब का अस्थिकलश
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