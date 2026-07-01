Protest by RPI; आरपीआई कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च; आंबेडकर अस्थि कलश न हटाने की मांग
डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा से संविधान निर्माता की प्रतिमा और अस्थि कलश विस्थापित करने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:04 AM IST
लखनऊ : विधान भवन के सामने स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर महासभा से संविधान निर्माता की प्रतिमा और अस्थि कलश विस्थापित करने के विरोध में मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा से विधान भवन स्थित आंबेडकर महासभा तक पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया.
प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने कहा है कि अगर आंबेडकर के अस्थि कलश से छेड़छाड़ होती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी. आने वाले नौ अगस्त को आरपीआई के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हजरतगंज से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे. इस आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे. चाहे हमें खून भी बहाना पड़े. सरकार इसे संरक्षित करने की घोषणा करे. कोई एमएलसी क्या कह रहा है, उसका हमें विश्वास नहीं. हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे संरक्षित करने की घोषणा करें.
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