उम्मीद पोर्टल न खुलने से परेशानी; उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया 6 महीने का समय

लखनऊ : वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ संपत्तियों को ‘उम्मीद पोर्टल’ पर दर्ज कराने के लिए शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत दे दी है. यह अवधि जून 2026 तक होगी. इस दौरान वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के साथ पहले से पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों को अप्रूव या रिजेक्ट करने की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है. फिलवक्त 6 दिसंबर के बाद से उम्मीद पोर्टल बंद पड़ा है.







गाजियाबाद से लखनऊ पहुंचे जावेद अहमद ने बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज करने के लिए समय तो दिया है, लेकिन पोर्टल ही नहीं चल रहा है. हम वक्फ संपत्ति दर्ज कराने आए थे, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते वापस लौटना पड़ रहा है. बलिया से आए मोहम्मद फरहान सिद्दीकी ने बताया कि 5 दिसंबर से पहले वक्फ संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा दी थी, लेकिन अब तक उसका अप्रूवल नहीं हो सका है. हम कागजात लेकर बोर्ड कार्यालय पहुंचे, लेकिन पोर्टल बंद है.

उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल से जुड़े कार्य देख रहे अधिकारी अफजाल काशिफ ने बताया कि 6 दिसंबर से पोर्टल चालू नहीं हुआ है. कुछ अन्य राज्यों में, जहां वक्फ ट्रिब्यूनल ने समय सीमा बढ़ाई है, वहां पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तकनीकी कारणों से इसे शुरू नहीं किया जा सका है. जैसे ही पोर्टल चालू होगा, लंबित संपत्तियों का अप्रूवल या कागजात के अभाव में रिजेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

मंत्री ने कहा-जल्द शुरू होगा पोर्टल : उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि 6 दिसंबर के बाद उम्मीद पोर्टल बंद किया गया था. पोर्टल शुरू करने के बाबत केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत चल रही है. जल्द ही पोर्टल दोबारा शुरू किया जाएगा. बहरहाल वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा 6 महीने की अतिरिक्त अवधि दी है. साथ ही वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान और टीम गठित की जाएगी.