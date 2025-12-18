ETV Bharat / state

अखिलेश यादव ने उठाए कफ सिरप घोटाले में जांच पर सवाल, कहा- सरकार माफिया से मिली हुई है

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पार्टी विधायकों के साथ बैठक हुई है और आगामी विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक, सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का काम करेंगे. उन्होंने कफ सिरप, शिक्षामित्र, महंगाई, एसआईआर, से लेकर सोने-चांदी आदि के मुद्दों को लेकर सरकार से मांगा जवाब.

कफ सिरप माफिया से मिली है सरकार: अखिलेश यादव ने कोडीन और कफ सिरप घोटाले को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से शुरू होकर ये घोटाला देश-विदेश तक फैला है. शुरुआती तौर पर ये घोटाला करीब 100 करोड़ रुपये का बताया जा रहा था, जिसकी अब हजार करोड़ तक पहुंचने की बात सामने आ रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि कफ सिरप मामले का आरोपी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से फरार हो जाए, यह कैसे संभव है. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि 'कफ सिरप वाले मामले में मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर का ड्राइवर ही भाग गया है'.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 22 से 24 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिनमें अधिकांश पीड़ित एक ही वर्ग से हैं. कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि एक ही जिले के, एक ही वर्ग के लोगों से जांच कराना निष्पक्ष कार्रवाई कैसे हो सकती है. उनका आरोप था कि सरकार कफ सिरप माफिया के साथ मिली हुई है.

दिल्ली से लखनऊ आ रहा पॉल्यूशन: अखिलेश ने प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसी वजह से नेशनल मैच तक नहीं हो पाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली से लखनऊ की ओर प्रदूषित हवा आ रही है और सरकार के पास कोई ठोस सिस्टम नहीं है. मुख्यमंत्री को खुद नहीं पता कि गड़बड़ी कहां हो रही है, तभी सरकार को बार-बार प्रेस नोट जारी करने पड़ते हैं. उन्होंने सवाल किया कि सरकार डाटा कैसे कलेक्ट कर रही है, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे. तिरंगा और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है. 'जो लोग कभी तिरंगा नहीं लहराए, वही आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं'. उन्होंने कहा, प्रदेश में गन्ने का मूल्य, खाद-यूरिया की किल्लत जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर सरकार जवाब देने से बच रही है.

ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले पर जताया दुख: ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले पर अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है.



रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह तय नहीं कर सकता कि कौन रोहिंग्या है और कौन बांग्लादेशी. उन्होंने दावा किया कि मीडिया रिपोर्ट्स में साफ आया है कि जिन लोगों की बात हो रही है, वे असम के थे. अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन्हें ठहराने की व्यवस्था और उनसे किराया वसूलने का काम भाजपा से जुड़े लोग कर रहे थे.