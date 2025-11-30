लखनऊ प्रीमियर लीग; CAL ने की छह टीमों की घोषणा, जानिए कब से शुरू होगी लीग, किन खिलाड़ियों को किया गया शामिल?
लखनऊ में रविवार को सीएएल अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 9:56 PM IST
लखनऊ : राजधानी में क्रिकेट का रोमांच नए मुकाम पर पहुंचने जा रहा है. क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) ने बहुप्रतीक्षित लखनऊ प्रीमियर लीग (एलपीएल) के पहले संस्करण के लिए छह दमदार टीमों की घोषणा कर दी है. फरवरी–मार्च में होने वाली इस लीग के बारे में रविवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई.
सीएएल अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि प्रतिष्ठित कॉरपोरेट समूहों के स्वामित्व वाली ये टीमें स्थानीय क्रिकेटरों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देंगी. उन्होंने कहा कि एलपीएल लखनऊ के क्रिकेटरों को बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा. यह न सिर्फ उनके खेल को निखारेगा, बल्कि बोर्ड ट्रॉफियों में विभिन्न राज्य टीमों के लिए उनकी दावेदारी को भी मजबूत करेगा.
इस दौरान लीग की छह टीमों में लखनऊ नवाब्स, लखनऊ लायंस, लखनऊ स्ट्राइकर्स, लखनऊ एसेस, लखनऊ पैंथर्स और लखनऊ चैलेंजर्स का आवंटन डिजिटल स्पिन व्हील के माध्यम से किया जाएगा. एलपीएल में छह टीमों के बीच कुल 18 मैच खेले जाएंगे. खिलाड़ियों का चयन और नीलामी दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित है. फ्रेंचाइजी को एक मार्की खिलाड़ी चुनने की अनुमति भी दी गई है.
ये खिलाड़ी शामिल : विप्रज निगम (लखनऊ लायंस), ज़ीशान अंसारी (लखनऊ एसेस), अक्षदीप नाथ (लखनऊ स्ट्राइकर्स), नमन तिवारी (लखनऊ नवाब्स), उपेंद्र यादव (लखनऊ चैलेंजर्स) और अंश यादव (लखनऊ पैंथर्स) उन प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न फ्रेंचाइजी में ड्राॅफ्ट किया गया.
घोषणा के दौरान एलपीएल कमिश्नर एसपी मिश्रा और एलपीएल की एंटी-करप्शन यूनिट के प्रमुख व पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडेय भी मौजूद थे. एलपीएल का प्रबंधन क्वाड स्पोर्ट्स कर रहा है. इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आकाश उपाध्याय ने कहा कि एलपीएल लखनऊ में क्रिकेट के विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा. क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़े स्तर का मनोरंजन भी साबित होगा.
