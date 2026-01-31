ETV Bharat / state

लखनऊ प्रीमियर लीग की नीलामी, उभरती प्रतिभाओं को बड़ा मंच प्रदान करने का प्रयास

लखनऊ: लखनऊ क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया उत्साहजनक अध्याय शुरू हो गया है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ (सीएएल) द्वारा आयोजित लखनऊ प्रीमियर लीग (एलपीएल) की खिलाड़ियों की नीलामी आज राजधानी के सेंट्रम होटल में शुरू हो गई है. यह लीग शहर में स्थानीय और उभरती प्रतिभाओं को बड़ा मंच प्रदान करने का प्रयास है, जो आईपीएल जैसी बड़ी लीग के तर्ज पर स्थानीय क्रिकेट को बढ़ावा देगी.





नवंबर-दिसंबर 2025 में टीमों की घोषणा और ट्रायल के बाद यह लीग अब नीलामी तक पहुंच गई है. लीग का प्रबंधन क्वाड स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है, इसका उद्देश्य शहर के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है. ट्रायल दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे, जब सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.

नीलामी में कुल 480 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें तीन ग्रुप में बांटा गया है. एलीट ग्रुप (ग्रुप ए) में 194 खिलाड़ी हैं, इसमें बोर्ड स्तर के मैच और रणजी ट्रॉफी खेल चुके अनुभवी क्रिकेटर शामिल हैं. इनका बेस प्राइस 40 हजार रुपये रखा गया है, जबकि ग्रुप बी का 25 हजार और ग्रुप सी का 15 हजार रुपये है. मार्की प्लेयर्स के लिए कुल 10 लाख रुपये का बेस प्राइस निर्धारित है. प्रत्येक टीम का पर्स 8.5 लाख रुपये है, और किसी भी खिलाड़ी को अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक ही में खरीदा जा सकता है





लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने बताया कि लीग में 6 टीमें भाग ले रही हैं. लखनऊ नवाब, लखनऊ स्ट्राइकर, लखनऊ चैलेंजर्स, लखनऊ पैंथर्स, लखनऊ एसेस और लखनऊ लायंस. इन टीमों के बीच कुल 18 मैच खेले जाएंगे. लीग का आगाज 7 मार्च 2026 से केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा और फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा.

नीलामी की शुरुआत से पहले लखनऊ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा, "यह लीग खिलाड़ियों को नया मौका देगी. इससे नई प्रतिभा को बड़ा मंच मिलेगा. हमारा मकसद स्थानीय क्रिकेट को मजबूत करना और ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है, जो भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकें.