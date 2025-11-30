ETV Bharat / state

केजीएमयू की प्रीसिजन मेडिसिन यूनिट बचा रही गंभीर मरीजों की जिंदगी, जानें-कितनी घटी मृत्यु दर

केजीएमयू के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के 9वें स्थापना दिवस समारोह में विशेषज्ञों ने उपलब्धियां बताईं.

केजीएमयू क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग का स्थापना दिवस समारोह.
केजीएमयू क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग का स्थापना दिवस समारोह. (Photo Credit: KGMU Doctor)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : केजीएमयू के किटिक्रल केयर मेडिसिन विभाग (सीसीएम) के आईसीयू में गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल रहा है. गंभीर मरीजों की मृत्युदर घटी है. पिछले साल के मुकाबले करीब आठ प्रतिशत मृत्युदर में कमी दर्ज की गई है. यह जानकारी शनिवार को केजीएमयू में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के 9वें स्थापना दिवस समारोह में विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश अग्रवाल ने दी.


केजीएमयू क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश अग्रवाल ने कहा कि बीते एक साल में 1078 मरीज आईसीयू-वेंटिलेटर पर भर्ती किए. प्रीसिजन मेडिसिन यूनिट (पीएमयू) से मरीजों की जिंदगी बचाने में कामयाबी मिल रही है. पिछले साल आईसीयू में मरीजों की मृत्युदर करीब 26 प्रतिशत थी. इसमें करीब आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मौजूदा समय में मृत्युदर 18 फीसदी है. देश में आईसीयू-वेंटिलेटर पर मृत्युदर 23 प्रतिशत है.

डॉ. शांतनु प्रकाश ने कहा कि अब मरीजों की जांचें जल्दी हो रही हैं. प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट के कई फायदे हैं, जिनमें व्यक्तिगत इलाज की योजनाएं शामिल हैं. जो आनुवंशिकी, जीवनशैली और पर्यावरण के आधार पर तय की जाती हैं. इससे दवाओं के बेहतर परिणाम, कम दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आती है. यह सबके लिए एक ही उपाय के बजाय हर व्यक्ति की अनूठी जरूरतों के अनुसार इलाज सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और गुणवत्तापूर्ण जीवन मिलता है.


केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट से प्रत्येक मरीज की विशिष्ट आनुवांशिक प्रोफाइल के आधार पर इलाज की योजनाएं बनाई जाती हैं. जिससे इलाज अधिक प्रभावी होता है. इससे मरीज को सबसे प्रभावी दवा मिलती हैं. प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का जोखिम कम होता है. जांच व अंदाजे से इलाज पर आने वाला खर्च भी बचता है.



चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक अपर्णा यू. ने डॉक्टरों की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट मरीजों के हित में अहम काम कर रही है. अभी तो यह शुरुआत है. अब हमें और ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए. उन्होंने उत्तर प्रदेश और व्यक्तिगत उपचार पहल के प्रशिक्षण केंद्र में क्रिटिकल केयर सेवाओं के विकास के लिए केजीएमयू को नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने की राज्य सरकार की अपेक्षा पर जोर दिया.



कार्यक्रम में डॉ. सौमित्र मिश्रा, डॉ. सुलेखा सक्सेना, डॉ. सुहैल एस सिद्दीकी, डॉ. सैयद नबील मुजफ्फर, डॉ. अर्मिन अहमद, डॉ. वीआर श्रीवत्स, डॉ. त्रिमिर्तुलु, चेन्नई के श्रीरामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉ. राम ई राजगोपालन, मणिपाल हॉस्पिटल, बेंगलुरु के डॉ. प्रदीप रंगप्पा ने संबोधित किया.

यह भी पढ़ें : केजीएमयू का स्थापना दिवस आज; सीएम योगी 66 मेधावियों को मेडल देकर करेंगे सम्मानित

यह भी पढ़ें : केजीएमयू के 117वें स्थापना दिवस पर 55 मेधावी हुए सम्मानित

TAGGED:

LUCKNOW MEDICAL NEWS
CCM KGMU
KCCM FOUNDATION DAY
PRECISION MEDICINE UNIT KGMU
KGMU CCM FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.