केजीएमयू की प्रीसिजन मेडिसिन यूनिट बचा रही गंभीर मरीजों की जिंदगी, जानें-कितनी घटी मृत्यु दर

लखनऊ : केजीएमयू के किटिक्रल केयर मेडिसिन विभाग (सीसीएम) के आईसीयू में गंभीर मरीजों को नया जीवन मिल रहा है. गंभीर मरीजों की मृत्युदर घटी है. पिछले साल के मुकाबले करीब आठ प्रतिशत मृत्युदर में कमी दर्ज की गई है. यह जानकारी शनिवार को केजीएमयू में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के 9वें स्थापना दिवस समारोह में विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश अग्रवाल ने दी.





केजीएमयू क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अविनाश अग्रवाल ने कहा कि बीते एक साल में 1078 मरीज आईसीयू-वेंटिलेटर पर भर्ती किए. प्रीसिजन मेडिसिन यूनिट (पीएमयू) से मरीजों की जिंदगी बचाने में कामयाबी मिल रही है. पिछले साल आईसीयू में मरीजों की मृत्युदर करीब 26 प्रतिशत थी. इसमें करीब आठ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मौजूदा समय में मृत्युदर 18 फीसदी है. देश में आईसीयू-वेंटिलेटर पर मृत्युदर 23 प्रतिशत है.

डॉ. शांतनु प्रकाश ने कहा कि अब मरीजों की जांचें जल्दी हो रही हैं. प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट के कई फायदे हैं, जिनमें व्यक्तिगत इलाज की योजनाएं शामिल हैं. जो आनुवंशिकी, जीवनशैली और पर्यावरण के आधार पर तय की जाती हैं. इससे दवाओं के बेहतर परिणाम, कम दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आती है. यह सबके लिए एक ही उपाय के बजाय हर व्यक्ति की अनूठी जरूरतों के अनुसार इलाज सुनिश्चित करता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और गुणवत्तापूर्ण जीवन मिलता है.



केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट से प्रत्येक मरीज की विशिष्ट आनुवांशिक प्रोफाइल के आधार पर इलाज की योजनाएं बनाई जाती हैं. जिससे इलाज अधिक प्रभावी होता है. इससे मरीज को सबसे प्रभावी दवा मिलती हैं. प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का जोखिम कम होता है. जांच व अंदाजे से इलाज पर आने वाला खर्च भी बचता है.