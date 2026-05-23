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यूपी में बिजली संकट: लखनऊ के 31 उपकेंद्रों पर PAC तैनात, अखिलेश के पत्र पर भड़के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा

लखनऊ के 31 पावर हाउस पर PAC तैनात: इधर, बिजली संकट की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ के 31 संवेदनशील बिजली उपकेंद्रों पर PAC तैनात करने का बड़ा फैसला लिया गया. प्रशासन द्वारा चिनहट, उतरेटिया, राजाजीपुरम और दुबग्गा समेत कई प्रमुख इलाकों को बेहद संवेदनशील घोषित किया गया है. यह सख्त कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई जगहों पर उग्र लोग रात में बिजली घर घेरकर प्रदर्शन कर रहे थे और मरम्मत कार्य में बाधा डाल रहे थे.

स्मार्ट मीटर में करप्शन का आरोप: उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने न तो नई माँग की पूर्ति के लिए कोई नया पावर प्लांट लगाया और न ही ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुधारा. ऊपर से स्मार्ट मीटर के नाम पर हुआ महाभ्रष्टाचार इस बदहाल व्यवस्था पर करेले पर नीम चढ़ने जैसा साबित हो रहा है. सपा प्रमुख ने जनता से आग्रह किया कि इस भीषण संकट में घर के बड़े बुजुर्गों, बीमारों व बच्चों का विशेष ख़्याल रखें. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जब भी बिजली आए, मोबाइल चार्ज कर लें, पानी भरकर रखें और अंधेरे में असामाजिक तत्वों से सावधान रहें.

लाइनमैन पर गुस्सा न निकालने की अपील: उन्होंने जनता से विशेष अपील करते हुए लिखा कि बिजली विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता अपना गुस्सा बिल्कुल न निकाले. विभाग के हज़ारों संविदा कर्मचारियों की छँटनी के बाद वे लोग पहले से ही बहुत सीमित संसाधनों और भारी दबाव में काम कर रहे हैं. दरअसल इस ‘महा विद्युत आपदा’ के लिए पूरी तरह भाजपा सरकार, बिजली मंत्री, सांसद, विधायक और विभाग के उच्चाधिकारी ज़िम्मेदार हैं. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग अब बिजली की शिकायत करनेवालों को उल्टा धमका रहे हैं और उन पर एफआईआर (FIR) तक दर्ज हो रही है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट लगातार गहराने लगा है. लगातार हो रही अघोषित कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर जलने की घटनाओं से आम जनता पूरी तरह बेहाल है. इस संवेदनशील मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में यह असहनीय बिजली संकट चल रहा है. वहीं अखिलेश के वार पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा- "आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद का चेहरा देखा करो".

अखिलेश के वार पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का पलटवार- "आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद का चेहरा देखा करो" (Photo Credit: ETV Bharat)

दो अधिशासी अभियंता किए गए सस्पेंड: अब बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा और उपद्रव रोकने के लिए पुलिस व पीएसी चौबीसों घंटे उपकेंद्रों पर मुस्तैद रहेगी. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक और मुख्य अभियंता खुद रात में फील्ड में उतरकर इसकी लाइव मॉनिटरिंग करेंगे. दूसरी ओर, अखिलेश यादव के इन सभी आरोपों पर पलटवार करते हुए बिजली मंत्री एके शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है. ऊर्जा मंत्री ने न केवल विपक्ष को करारा जवाब दिया है, बल्कि उन्होंने खुद रात में अलग-अलग उपकेंद्रों और फीडर पर जाकर बिजली व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी किया.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का पलटवार: इस निरीक्षण के दौरान कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर गाजियाबाद के दो अधिशासी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं. वर्तमान में 45 डिग्री के रिकॉर्ड तापमान में 4 से 8 घंटे बिजली न आने से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कूलर-एसी बंद होने से पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है और अस्पतालों में भी भर्ती मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है.

लखनऊ में कूलर-एसी बंद होने से पानी की किल्लत. (Photo Credit: ETV Bharat)

आईना देखने की दी सलाह: बिजली विभाग का मुख्य दावा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण अचानक बढ़ी रिकॉर्ड मांग की वजह से यह स्थानीय समस्या आ रही है. वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अखिलेश यादव को सीधे जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया को यूपी की व्यवस्था आजकल जानबूझकर कमज़ोर दिख रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "उनसे कहना चाहूँगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो." मंत्री ने आगे कहा कि बबूल के पेड़ तो पिछली सरकारों ने लगाए थे, जिन्हें वर्तमान सरकार समूल नष्ट करने का काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच गहराए बिजली संकट पर सियासत गरमा गई है. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया:

1. समाजवादी पार्टी के चार-चार शासनकाल के अंत में 2012-17 में यूपी की बिजली की औसत पीक डिमांड 13000 MW थी.

2. जबकि पिछले चार वर्षों का औसत है, 30000 MW-यानी कि आपका ढ़ाई गुना.

3. आज यूपी चार वर्षों से देश में सबसे ज़्यादा पीक विद्युत आपूर्ति करने वाला प्रदेश बना है, जो पहले निचले पायदान पर होता था.

4. 2017 की अपेक्षा लगभग दो गुने से ज़्यादा उपभोक्ताओं को आज बिजली दी जा रही है, आपके समय के 1.80 करोड़ के सापेक्ष 3.70 उपभोक्ता हैं आज.

5. 1947 से 2017 के 70 वर्षों में आपके द्वारा छोड़े गए लगभग 1.70 लाख मजरों का विद्युतीकरण अब किया गया है.

6. ग्रामीण विद्युतीकरण और नगरीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम ने प्रदेश की छवि बदल दिया है.

7. 2017 में यूपी में तापीय बिजली का अपना ख़ुद का अधिकतम उत्पादन 5160 MW था, जो 2022 में बढ़कर 5820 MW हुआ और आज 9120 MW है-यानी कि लगभग दोगुना.

8. अब हम इसे तीन गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं.

9. हमारे प्रस्ताव पर मेजा में 3x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार ने मंज़ूरी दी है.

10. 2400 MW की इस क्षमता की लागत 38358 करोड़ रुपये होगी.

11. इसी प्रकार मिर्जापुर में 2x800 MW की नई तापीय ऊर्जा परियोजना के लिए भी सरकार ने मंज़ूरी दिया है.

12. उसी प्रकार सभी स्रोतों से 2017 में यूपी में 11803 MW विद्युत उपलब्ध थी जो 2022 में बढ़ाकर 15395 MW हुई और आज 2025 में यह 20038 MW है- यानी कि लगभग दो गुनी.

13. इसी प्रकार की ऐतिहासिक वृद्धि ट्रांसमिशन क्षेत्र में हुई है. 2017 में बड़े उपकेंद्रों की कुल क्षमता 39000 MVA थी जो 2022 में बढ़कर 1 लाख MVA हुई और आज 2025 में यह 2 लाख MVA है- यानी कि आपके समय की लगभग 6 गुनी.

14. डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता में भी अपार वृद्धि हुई है. उदाहरण के रूप में आपके समय के छोड़े हुए 1.59 लाख किमी जर्जर तार पिछले चार वर्ष में बदले गए हैं.

15. आपके समय से लटकते-टूटते 30 लाख खंभों को नए खंभों से तीन साल में ही बदला गया है.

16. 2017 के पहले कुछ चुनिंदा जिलों और गांवों में बिजली आती थी.

17. ⁠आज हर गांव, हर नगर, हर जिले, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान और सब जगह पर 18 से 24 चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है.

18. ⁠स्थानिक परिस्थितियों के कारण कहीं और कभी आने वाले व्यवधान को दूर करते हुए सभी विद्युत कर्मी जनसेवा में निरंतर लगे हैं.

19. ⁠भीषण गर्मी के कारण अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में लगे हुए हम सबका आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए.

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