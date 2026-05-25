यूपी में बिजली संकट; 1912 कंट्रोल रूम पहुंचे ऊर्जा मंत्री, उपभोक्ताओं से बात कर जानी हकीकत
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उपभोक्ताओं से संपर्क कर शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता का फीडबैक लेने का दिया निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 9:20 AM IST
लखनऊ : राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में बिजली संकट से जनता परेशान है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली संकट को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री समेत सभी अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं. बावजूद बिजली की समस्या से निजात नहीं मिल रही है. इसी को देखते हुए रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा फील्ड में नजर आए. रविवार को वे विद्युत शिकायत सेवा के कंट्रोल रूम 1912 पर पहुंच गए. औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं उपभोक्ताओं से फोन पर बात की और समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी हासिल की. इसके बाद जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायत दर्ज होने के बाद सिर्फ उसे अग्रसारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान हुआ या नहीं? अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. उपभोक्ताओं से संपर्क कर समाधान की गुणवत्ता का भी फीडबैक लिया जाए.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर उदासीनता या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. वहीं उत्तर प्रदेश पाॅवर कॉरपोरेशन और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समेत अधीक्षण अभियंता बिजलीघरों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं.
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