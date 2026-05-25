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यूपी में बिजली संकट; 1912 कंट्रोल रूम पहुंचे ऊर्जा मंत्री, उपभोक्ताओं से बात कर जानी हकीकत

लखनऊ : राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में बिजली संकट से जनता परेशान है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली संकट को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री समेत सभी अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं. बावजूद बिजली की समस्या से निजात नहीं मिल रही है. इसी को देखते हुए रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा फील्ड में नजर आए. रविवार को वे विद्युत शिकायत सेवा के कंट्रोल रूम 1912 पर पहुंच गए. औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं उपभोक्ताओं से फोन पर बात की और समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी हासिल की. इसके बाद जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.







1912 कंट्रोल रूम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा . (Video Credit : ETV Bharat)





ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायत दर्ज होने के बाद सिर्फ उसे अग्रसारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान हुआ या नहीं? अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. उपभोक्ताओं से संपर्क कर समाधान की गुणवत्ता का भी फीडबैक लिया जाए.