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लखनऊ में बिजली संकट: बीजेपी विधायकों ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र, मध्यांचल MD ने 31 जुलाई तक रद्द कीं छुट्टियां

अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से हाहाकार मचा है. बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह और नीरज बोरा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है.

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लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से बेहाल राजधानी, विधायक नीरज बोरा के पत्र के बाद भी नहीं सुधरे हालात (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:50 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 10:06 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय बिजली कटौती से बुरी तरह प्रभावित है. बिजली संकट का आलम यह है कि लोग रात में मजबूरन अपने घरों से निकलकर बिजलीघर के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं. दिनभर की थकान के बाद शाम को जब लोग घर पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि रात में कम से कम वे चैन की नींद ले सकेंगे, लेकिन अघोषित बिजली कटौती उन्हें बुरी तरह बेचैन कर देती है. इस स्थिति के कारण जनता की रात की नींद हराम हो चुकी है तो दिन का चैन भी पूरी तरह छिन गया है.

बीजेपी विधायकों ने खोला मोर्चा: बिजली कटौती से सिर्फ आम आदमी ही परेशान नहीं है, बल्कि अब जनप्रतिनिधि (माननीय) भी परेशान होने लगे हैं. भीषण उमस के बीच अब नेताओं को भी पसीना आने लगा है, यही वजह है कि भाजपा के अपने ही विधायक अब पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक तो बिजली संकट को लेकर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं. बिजली की लगातार हो रही इस बेतहाशा कटौती से गुस्साए लोगों की भीड़ अब सीधे बिजलीघरों पर धावा बोल रही है.

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लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली संकट के बीच 31 जुलाई तक सभी बिजली कर्मियों की छुट्टियां निरस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)

कर्मचारियों की छुट्टियां जुलाई तक रद्द: इसी गंभीर स्थिति के चलते अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां जुलाई तक के लिए रद्द कर दी हैं. इसके साथ ही बिजली विभाग के संगठन ने हर उपकेंद्र पर सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की मांग की है, जिससे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की गुस्साई जनता द्वारा पिटाई न कर दी जाए. अभी दो दिन पहले ही लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नीरज बोरा ने फैजुल्लागंज में हो रही जबरदस्त बिजली कटौती को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को एक सख्त पत्र लिखा था. उन्होंने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग के साथ ही मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी को मौके पर तलब कर लिया था.

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बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को भेजा 10 पेज का पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजेश्वर सिंह का 10 पेज का पत्र: हालांकि विधायक की इस सख्ती के बाद भी अभी फैजुल्लागंज की बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है. सिर्फ फैजुल्लागंज ही नहीं, बल्कि राजधानी का हर छोटा-बड़ा क्षेत्र इस समय बिजली कटौती से त्रस्त है. रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में लोग बिना पंखे और एसी के पसीना बहाने को पूरी तरह मजबूर हैं. अघोषित बिजली कटौती से परेशान भारतीय जनता पार्टी के सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने की मांग उठाई है. उन्होंने ऊर्जा मंत्री को भेजे गए 10 पेज के लंबे-चौड़े पत्र में प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती, लो वोल्टेज और बार-बार हो रही ट्रिपिंग की समस्या पर गहरी चिंता जताई है.

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बिजलीघरों पर पुलिस तैनात करने की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

विधायक अशोक कोरी की धरने की चेतावनी: विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था बदहाल होने से जनता के बीच भारी असंतोष है और लोगों की शिकायतों के निस्तारण में भी काफी देरी हो रही है. राजेश्वर सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले वर्ष की तरह इस सीजन में भी बिजली संबंधी पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. उन्होंने पिछले साल और वर्तमान सीजन में मिली शिकायतों का विस्तृत विश्लेषण करने और बिजली व्यवस्था सुधार के लिए एक स्थाई कार्य योजना तैयार करने की पुरजोर मांग की है. इसी तरह भाजपा के एक और विधायक अशोक कुमार कोरी ने भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर अपनी तीव्र नाराजगी जताई है. उन्होंने ऊर्जा विभाग के लापरवाह अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वह खुद धरने पर आकर बैठेंगे, जिससे अधिकारियों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी.

एमडी रिया केजरीवाल का सख्त आदेश: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक (MD) रिया केजरीवाल ने लखनऊ समेत अन्य जिलों में गहराए बिजली संकट पर गंभीर नाराजगी जताई है. उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हर तरह के अवकाश (छुट्टियां) तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं. उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस समय छुट्टी पर गए हुए हैं, उन्हें बिजली संकट को देखते हुए तुरंत ड्यूटी पर वापस बुलाया जाए. अधिशासी अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन) नीति मिश्रा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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कर्मचारियों की छुट्टियां जुलाई तक रद्द की गईं. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिजलीघरों पर पुलिस तैनात करने की मांग: इस सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट जिक्र है कि अगर कोई उपखंड अधिकारी किसी अति आवश्यक कारणवश छुट्टी पर जाता है तो उन्हें इसकी लिखित जानकारी उच्च अधिकारियों को देनी होगी. प्रबंध निदेशक की तरफ से विशेष मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें छुट्टी पर जाने की इजाजत दी जाएगी. दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बिजली घरों पर पुलिस बल तैनात करने की मांग की है. उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर बताया कि पावर कारपोरेशन के आदेश का उल्लंघन कर लगभग 45% बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है.

कर्मचारियों की छंटनी से बेपटरी हुई व्यवस्था: इस सामूहिक छंटनी के चलते अब सब-स्टेशनों पर तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है. इस तकनीकी लाचारी के कारण उपभोक्ताओं को लंबे बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है. बिजली न आने से गुस्साए उपभोक्ता उपकेंद्र पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ आए दिन अभद्रता और मारपीट कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी इस समय काफी डरे हुए हैं. इसी वजह से उन्होंने मांग की है कि सभी बिजली घरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी बिना किसी डर के अपना काम कर सकें.

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Last Updated : May 21, 2026 at 10:06 PM IST

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