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लखनऊ में ​सड़क के गड्ढे ने ली 13 साल के मासूम छात्र की जान; छात्र की गर्दन के आर-पार हुआ लोहे का एंगल

चिनहट में शटरिंग का सामान लदा ई-रिक्शा पलटने से हुआ हृदय विदारक हादसा.

लखनऊ : ​गड्ढे में गिरकर छात्र की मौत
लखनऊ : ​गड्ढे में गिरकर छात्र की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:34 AM IST

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लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के चलते एक हंसते-खेलते मासूम की जिंदगी चली गई. गुरुवार शाम सतरिख रोड पर हुए गहरे गड्ढे की वजह से शटरिंग का सामान लेकर जा रहा ई-रिक्शा पलट गया. हादसे के दौरान ई-रिक्शा पर लदा लोहे का एक नुकीला एंगल छात्र की गर्दन में घुसकर आर-पार हो गया. जिससे उसकी तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई. छात्रा घटनास्थल के पास ही साइकिल की दुकान पर पंक्चर बनवा रहा था.





बताया गया कि चिनहट के सराय शेख सतरिख रोड निवासी एलमान अली उर्फ शानू (13) कक्षा 5 का छात्र था. उसके पिता अनवर अहमद मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. गुरुवार शाम शानू घर के पास स्थित शेखर होटल के सामने एक दुकान पर अपनी साइकिल का पंक्चर बनवाने गया था. वह दुकान के किनारे बैठा अपनी साइकिल ठीक होने का इंतजार कर रहा था, तभी यह खौफनाक हादसा हो गया.


​चिनहट थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक सतरिख रोड से गुजर रहे एक ई-रिक्शा की छत पर करीब 3 क्विंटल वजनी शटरिंग का सामान लोहे के एंगल और प्लेट्स लदा हुआ था. जैसे ही ई-रिक्शा सतरिख रोड पर बने एक गहरे गड्ढे में पहुंचा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया. ई-रिक्शा पलटते ही उस पर बंधे लोहे के वजनी एंगल छिटककर मासूम शानू के ऊपर जा गिरे.

​हादसा इतना भयानक था कि लोहे का एक बेहद नुकीला एंगल शानू की गर्दन को भेदते हुए आर-पार निकल गया. पलक झपकते ही दुकान के बाहर खून से लथपथ पड़े मासूम को देखकर मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने दौड़कर ई-रिक्शा हटाया और खून से लथपथ शानू को बाहर निकाला. परिजनों ने आनन-फानन उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया.

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