धोखाधड़ी; लोहिया संस्थान में जज की पत्नी बता कर मांगा VIP प्रोटोकॉल, झूठ का खुलासा होने पर केस दर्ज

लखनऊ : डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में एक महिला द्वारा खुद को हाईकोर्ट के सीनियर जज की पत्नी बताकर विशेष प्रोटोकॉल मांगने का मामला सामने आया है. रंजना राय नामक यह महिला 26 नवंबर को अपनी बेटी के साथ संस्थान के ऑर्थोपेडिक विभाग में पहुंची थी. हालांकि, अस्पताल प्रशासन की जांच में जज की पत्नी होने का दावा झूठा निकला. इसके बाद संस्थान की शिकायत पर महिला के खिलाफ विभूतिखंड थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है.



पुलिस में शिकायत के मुताबिक़ 26 नवंबर को रंजना राय नामक महिला अपनी बेटी के साथ लोहिया संस्थान के हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर को दिखाने पहुंची थी. महिला ने ड्यूटी पर मौजूद असिस्टेंट पीआरओ निमिशा सोनकर से खुद को हाईकोर्ट के सीनियर जज की पत्नी बताया और वीआईपी प्रोटोकॉल मांगा. इस पर प्रोटोकॉल व्यवस्था देख रहे अविनाश राय को सूचना दी गई और महिला को OPD में डॉक्टर को दिखाया गया. ​बातचीत के दौरान अस्पताल प्रशासन को महिला के जज की पत्नी होने के दावे पर शक हुआ, तो जांच में दावा झूठ निकला. ​इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उसे प्रोटोकॉल देने से मना कर दिया.





​इंस्पेक्टर विभूति खंड अमर सिंह ने बताया कि ​उक्त मामले में 27 नवंबर को लोहिया संस्थान के ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल शैलेंद्र कुमार की ओर से आरोपी महिला रंजना राय के खिलाफ विभूति खंड थाने में FIR दर्ज कराई गई है. आरोपी महिला का मोबाइल नंबर अस्पताल प्रशासन से मिला है. उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं लोहिया संस्थान के प्रवक्ता प्रो. भुवन चंद्र तिवारी ने भी घटना की पुष्टि की है.