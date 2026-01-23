ETV Bharat / state

कुलियों ने नौकरी समेत कई मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर छेड़ा ट्विटर अभियान

राष्ट्रीय कुली मोर्चा से जड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मंत्री निर्मला और रेलवे बोर्ड को टैग कर पोस्ट किया.

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के सदस्यों की बैठक.
राष्ट्रीय कुली मोर्चा के सदस्यों की बैठक. (Photo Credit : Coolie Association)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : सरकार कुलियों को इस बजट सत्र में 2008 की तरह रेलवे की स्थाई नौकरी में समायोजित करने की घोषणा करे. उनके हुए सर्वें की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखे. उनके लिए चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य, वर्दी, विश्रामगृह आदि की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और कुलियों का काम निजी क्षेत्र को देने पर रोक लगाई जाए. इसी तरह की कई मांगों को लेकर गुरुवार को पूरे देश के कुलियों ने राष्ट्रीय कुली मोर्चा के आह्वान पर एक्स पर अभियान चलाया. अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मंत्री निर्मला सीतारमण और रेलवे बोर्ड को टैग कर पोस्ट किया गया.

राष्ट्रीय कुली मोर्चा के सदस्यों की बैठक. (Video Credit : ETV Bharat)




राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने बताया कि रेल मंत्रालय ने देश में कुलियों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में सर्वे कराया था, लेकिन यह रिपोर्ट मोर्चा के पदाधिकारियों को दी गई न इसे संसद के पटल पर रखा गया. इस बजट सत्र में सर्वे की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने की मांग आज के अभियान में पुरजोर तरीके से उठाई गई.

राम सुरेश यादव ने कहा कि लगातार रेलवे के निजीकरण की नीतियों के कारण कुलियों की आजीविका का गंभीर खतरा पैदा हुआ है. ऐसे में 2008 की तरह कुलियों को रेलवे की नौकरी में समायोजित कर उनके साथ न्याय किया जाना आवश्यक है. आज पूरे देश में हजारों कुलियों ने इस एक्स अभियान में शिरकत की है. लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी कुलियों ने बड़ा प्रदर्शन कर सामूहिक रूप से एक्स पर पोस्ट किया है.




राम सुरेश यादव के अनुसार एक्स अभियान का नेतृत्व अकबर अली, राघवेंद्र प्रताप, एजाज अहमद, निहाल खान, नौशाद अहमद, दिलीप कुमार, खुर्शीद अहमद, इकबाल अहमद, मोइद अहमद, अकील अहमद, फुरकान अहमद, नामदार अली, रमेश ठाकुर, अनिल सांवले, राजू टेकम, विकास, जितेंद्र डांगी, राजकुमार यादव, शेख रहमतुल्लाह, चंदेश्वर मुखिया, रामबाबू बिलाला, राम महावर, कलीम मकरानी, संजय पासवान, सुभाष यादव, राजकृष्ण कुशवाह, दिगंबर यादव, सुरेंद्र यादव, अरविंद यादव, चंद्रेश्वर मुखिया, दिनेश मुखिया, चंद्रपाल, उमेश शर्मा, राहुल कुमार, राज कपूर, भारत भूषण, राजकुमार, अरुण कुमार महतो, शिवराम, मूलचंद, अमजद भाई, चंद्रू चालवाड़ी, राम जनम यादव, ओम प्रकाश खींची, इमरान अहमद और मोहम्मद हाशिम ने किया.

यह भी पढ़ें : रेल मंत्री के कदम से खफा देशभर के कुली, चलाएंगे रोजगार संवाद अभियान

यह भी पढ़ें : देशभर के कुली रोजगार अधिकार संवाद अभियान में होंगे शामिल, सभी दलों और सांसदों को सौंपेंगे मांग पत्र

TAGGED:

RAILWAY NEWS
RAILWAY PORTERS PROBLEM
NATIONAL COOLIE FRONT
RAILWAY JOBS
RAILWAY PORTERS GET JOBS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.