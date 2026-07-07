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प्रतिमाओं और प्रतीकों की राजनीति; यूपी में 5 साल में 57 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित, 14 लगनी बाकी

भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में 71 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने की योजना बनाई है.

यूपी में प्रतिमाओं के सहारे राजनीति.
यूपी में प्रतिमाओं के सहारे राजनीति. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 11:10 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बज सकता है. इसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं. कहा जाता है कि सियासत के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है. इसी सिद्धांत पर भाजपा आगे बढ़ने की जुगत में है. भाजपा को योगी आदित्यनाथ की मेहनत पर यकीन तो है, लेकिन इसके बावजूद प्रतीकों और प्रतिमाओं का भी सहारा लेकर विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश में है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग प्रतिमाओं को स्थापित करने का काम कर रहा है.

यूपी में प्रतिमाओं और प्रतीकों की राजनीति. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

भाजपा की इस रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते पांच सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के अलग-अलग जिलों में 57 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं. जबकि 14 प्रतिमाओं को लगाने की मंजूरी मिलनी है. ये महापुरुष किसी न किसी खास जाति और वर्ग-समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. ऐसे में भाजपा संबंधित जाति और वर्ग को महापुरुषों के चेहरे के बहाने वोट बैंक पक्का करने की कोशिश में है.


पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रतिमाएं सिर्फ कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं होतीं, बल्कि वे राष्ट्र की सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक चेतना की जीवंत प्रतीक हैं. किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके महापुरुषों, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति से होती है. सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ये प्रतिमाएं नई पीढ़ी को निरंतर यह संदेश देती हैं कि महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन से राष्ट्र और समाज के लिए किन आदर्शों की स्थापना की.

यही कारण है कि प्रदेश सरकार महापुरुषों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाकर उन्हें जन-जन की प्रेरणा का स्रोत बना रही है. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 43 महापुरुषों, राष्ट्रनायकों और संत-महात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं. इसके अलावा 14 प्रतिमाएं पूर्ण होकर स्थापना के लिए तैयार हैं, जिन्हें आगामी एक-दो माह में स्थापित किया जाएगा. 17 अन्य प्रतिमाओं के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है.



इन महापुरुषों की लगीं प्रतिमाएं

महाराणा प्रताप की साढ़े बारह फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाएं एटा, बलिया, फिरोजाबाद और सिरसागंज (मैनपुरी) सहित विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जा चुकी हैं. वाराणसी और मुरादाबाद में उनकी प्रतिमाएं स्थापना के लिए तैयार हैं, जबकि देवलास (मऊ) और बाराबंकी में उनका निर्माण कार्य चल रहा है. सम्राट पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई की साढ़े बारह फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाओं की स्थापना भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में की जा रही है.

लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फीट ऊंची भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और लोकसेवा के आदर्शों का संदेश देती हैं. प्रयागराज में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मैनपुरी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं. महायोगी गुरु गोरखनाथ की साढ़े बारह फीट ऊंची प्रतिमा गोरखपुर हवाई अड्डे पर स्थापित किए जाने के लिए तैयार है.

सरदार वल्लभभाई पटेल की साढ़े बारह फीट ऊंची प्रतिमाएं प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में स्थापित की जाएंगी. मेरठ में अमर शहीद मंगल पांडेय, वाराणसी में संत कबीरदास एवं उनके पांच प्रमुख शिष्यों, मैनपुरी में भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर और दानवीर भामाशाह, अयोध्या, चित्रकूट और मैनपुरी में महर्षि वाल्मीकि, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, औरैया और सीतापुर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की छह फीट ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण और स्थापना का कार्य कराया गया है.

वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा बांदा में स्थापित हो चुकी है और रायबरेली व आगरा में उनका निर्माण कार्य चल रहा है. प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान श्रीराम और निषादराज के ऐतिहासिक मिलन को दर्शाती 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता, समानता और आत्मीयता के शाश्वत संदेश का प्रतीक होगी.

बहराइच के चित्तौरा स्थित स्मारक परिसर में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है. वाराणसी में संत गुरु रविदास की प्रतिमा और चित्रकूट में श्रीरामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास की लगभग साढ़े बारह फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है. महाराजा सूरजमल की प्रतिमा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थापित की जा रही है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य सिर्फ प्रतिमाओं की स्थापना करना नहीं, बल्कि उन महापुरुषों के विचारों, आदर्शों और जीवन मूल्यों को समाज में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करना है. प्रदेश सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, राष्ट्रनायकों, संत-महात्माओं व महान विभूतियों के सम्मान और उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है. इसका उद्देश्य सिर्फ प्रतिमाओं का निर्माण कराना नहीं, बल्कि समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रभक्ति, त्याग, शौर्य, सामाजिक समरसता और लोकसेवा के आदर्शों से जोड़ना है. जो प्रतिमाएं स्थापित होनी शेष हैं, उन्हें भी जल्द स्थापित करा दिया जाएगा.


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