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प्रतिमाओं और प्रतीकों की राजनीति; यूपी में 5 साल में 57 महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित, 14 लगनी बाकी

यूपी में प्रतिमाओं के सहारे राजनीति. ( Photo Credit : ETV Bharat )