लखनऊ में पुलिस टीम से बदसलूकी, सपा पार्षद सहित 6 लोगों पर एक्शन

लखनऊ : गाजीपुर थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम से पार्षद के समर्थकों द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि धक्का-मुक्की और खींचातानी में कई पुलिसकर्मियों की वर्दियां फट गईं. इस मामले में पुलिस ने सपा पार्षद समेत छह लोगों के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान किया गया है.

इंस्पेक्टर गाजीपुर बृजेश ने बताया कि क्षेत्र के बस्तौली गांव में रामचंद्र वाल्मीकि का एक मकान पर 25 वर्षों से कब्जा था. इस मकान को लेकर रामचंद्र वाल्मीकि और जितेंद्र मोहन के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था. बीते दिनों कोर्ट ने जितेंद्र मोहन के हक में आदेश दिया था और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए थे. बीती 31 जनवरी को पुलिस टीम ने रामचंद्र से मकान खाली करा कर जितेंद्र मोहन को कब्जा दिला दिया था. साथ ही मकान में ताला डालकर चाबी जितेंद्र मोहन को दे दी.





पुलिस की कार्रवाई के बाद रामचंद्र वाल्मीकि पिछले तीन दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. इसी बीच समाजवादी पार्टी के पार्षद सुरेंद्र वाल्मीकि अपने समर्थकों महेंद्र कुमार, अरुण कुमार, स्वाति आदि के साथ पहुंचे. इस दौरान सुरेंद्र वाल्मीकि ने अपने समर्थकों के साथ घर में लगा ताला तोड़ दिया. इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उनसे झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र वाल्मीकि सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर 151 की कार्रवाई की है. सपा पार्षद की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने गाजीपुर थाने का घेराव कर दिया. इस दौरान पार्षद समर्थकों और पुलिस के बीच में खूब नोकझोंक-धक्कीमुक्की भी हुई. हालांकि मौके पर पहुंचे डीसीपी व एडीसीपी ने भीड़ को समझा बुझाकर सभी को वापस कर दिया.