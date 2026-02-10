GSI के पूर्व डिप्टी कमिश्नर को मौत के मुंह से कैसा बचाया लखनऊ पुलिस ने, जानें इनसाइड स्टोरी
लखनऊ पुलिस ने बंद फ्लैट में अचेत पड़े 85 वर्षीय बुजुर्ग वंशीधर डोगरा के लिए दरवाजे तोड़े. उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल कर अस्पताल पहुंचाया.
Published : February 10, 2026 at 8:55 AM IST
लखनऊ: लखनऊ महानगर पुलिस ने सोमवार को एक सराहनीय कार्य करते हुए बंद घर में फंसे 85 वर्षीय बुजुर्ग वंशीधर डोगरा की जान बचा ली. GSI के पूर्व डिप्टी कमिश्नर डोगरा अपने फ्लैट में अकेले थे और अचानक बीमार होने के कारण अचेत हो गए थे. पुलिस ने चौथी मंजिल पर दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और समय पर अस्पताल पहुँचा कर उनकी जान सुरक्षित की.
बंद घर और गहराता सस्पेंस
बता दें कि वंशीधर डोगरा फ्लैट नंबर 405 में अकेले रहते हैं. सोमवार सुबह जब उनकी मेड खाना बनाने पहुँची, तो काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. मेड के लौटने के बाद केयरटेकर शिवम पहुँचा, लेकिन बार-बार फोन करने और बेल बजाने पर भी अंदर से कोई हरकत नहीं हुई. इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल महानगर पुलिस को सूचना दी गई. उनका घर पूरी तरह से बंद था.
जांबाजी, चौथी मंजिल पर पुलिस का रेस्क्यू
सूचना मिलते ही महानगर पुलिस मौके पर पहुँची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देरी न करते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिसकर्मी चौथी मंजिल पर स्थित फ्लैट तक पहुँचे. अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस को दो मजबूत दरवाजे तोड़ने पड़े. घर के अंदर पहुँचते ही पुलिस ने देखा कि वंशीधर डोगरा अपने बेड पर अचेत अवस्था में पड़े थे.
अस्पताल में भर्ती, उत्तराखंड से आ रहा बेटा
इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया पुलिस ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग को लारी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. फिलहाल, उनके बेटे के निवेदन पर उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है. बुजुर्ग का एक बेटा अल्मोड़ा में रहता है, जो सूचना मिलते ही लखनऊ के लिए निकल चुका था. अन्य परिजन आगरा और दिल्ली में रहते हैं.
राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित डोगरा कोठी में सोमवार दोपहर पुलिस ने एक बड़ा हादसा टाल दिया. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डिप्टी कमिश्नर पद से रिटायर्ड 85 वर्षीय वंशीधर डोगरा अपने फ्लैट में बेसुध पड़े थे, जिन्हें पुलिस ने दीवार फांदकर और दरवाजे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला. अस्पताल पहुंचाया.
बुज़ुर्गों का रखें ख्याल
ऐसे में लोगों को ये सलाह है कि उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं. खासकर जब वे अकेले रहते हैं कि तो उनका पहले तो खुद ध्यान रखें. अपने पड़ोसियों से विनती करके बीच-बीच में उनका हालचाल लेने को कहें. उन्हें अकेला ना छोड़ें. अगर घर में वो अकेले हैं तो फोन से हालचाल लें. वीडियो कॉल करके उनका हालचाल जानें. उनका ख्याल रखें.
