लखनऊ पुलिस की सतर्कता से बची बीटेक छात्रा की जान; नदी में डूबते समय बचाया, सामने आयी ये वजह

लखनऊ: बीबीडी थानाक्षेत्र में स्थित कॉलेज की चौथे सेमेस्टर की छात्रा सोमवार को इंदिरा डैम में कूद गयी. वहीं बीबीडी थाना पुलिस ने नदी में डूब रही छात्रा को किसी तरह बाहर निकाला. उसके हास्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां छात्रा का इलाज चल रहा है. डाक्टरों के अनुसार छात्रा अब खतरे से बाहर है. पुलिस छात्रा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.

परिजनों ने गायब होने की सूचना दी थी: बीबीडी थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाली लड़की बीटेक की छात्रा है. वह मूल रूप से जौनपुर जनपद के चंदवक थानार्न्तगत एक गॉव की रहने वाली है. वह लखनऊ में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही है. सुबह छात्रा के परिजनों ने फोन पर उसके गायब होने की सूचना दी थी.

पुलिस ने ढूंढने के लिए टीम बनायी थी: पुलिस ने छात्रा को ढूंढने के लिए टीम का गठन किया. इसी दौरान सूचना मिली कि एक छात्रा इंदिरा डैम में कूद गयी है. पुलिस की टीम ने नाव की मदद से नदी में डूब रही छात्रा को सकुशल बाहर निकाल लिया. छात्रा की हालत गम्भीर देखकर उसे हास्पिटल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी हालत खतरे से बाहर है.