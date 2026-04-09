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लखनऊ पुलिस ने ठगी के 9.98 लाख रुपये कराए वापस, YONO अपडेट के जाल में फंसे थे बुजुर्ग, जानें कैसे मिली पाई-पाई

शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई की और गोल्डन आवर के भीतर ही ठगों के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया.

पुलिस ने ठगी के रकम कराए वापस.
पुलिस ने ठगी के रकम कराए वापस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:25 PM IST

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लखनऊ : साइबर क्राइम पुलिस ने YONO SBI अपडेट करने के नाम पर ठगे गए 9.98 लाख रुपये सकुशल बरामद कर ली है. शातिर ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर बुजुर्ग को झांसे में लिया और उनके खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर करीब 10 लाख रुपये पार कर दिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव के नेतृत्व में साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई की और गोल्डन आवर के भीतर ही ठगों के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया.

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ित के खाते में पूरी रकम लौटा दी गई है. अपनी जीवन भर की जमापूंजी वापस पाकर पीड़ित ने लखनऊ पुलिस का आभार जताया है. वहीं पुलिस ने नागरिकों को बैंक के नाम पर आने वाली फर्जी कॉल से सचेत रहने की अपील की है

YONO अपडेट का बहाना और ठगी का जाल : ​राजाजीपुरम के ई-ब्लॉक निवासी राजीव वर्मा को अज्ञात जालसाजों ने निशाना बनाया था. ठगों ने राजीव वर्मा को कॉल किया और खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर YONO SBI ऐप अपडेट करने का झांसा दिया. बातों में उलझाकर ठगों ने उनके बैंक खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर ली. इंटरनेट बैंकिंग का दुरुपयोग करते हुए जालसाजों ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उनके खाते से 9,98,012 उड़ा दिए.

साइबर सेल की सुपर फास्ट रिकवरी : ​पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना, लखनऊ में दर्ज कराई थी. अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव और प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने तत्काल ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया. पुलिस ने प्रभावी तकनीकी पैरवी करते हुए ठगी गई पूरी की पूरी रकम 9.98 लाख वादी के खाते में वापस करा दी.

साइबर क्राइम से बचने के टिप्स : अपर पुलिस उपायुक्त अपराध ने नागरिकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बैंक कभी भी फोन पर आपसे OTP, PIN या पासवर्ड नहीं मांगता. ऐसे कॉल आने पर तुरंत फोन काट दें. ठगी होने के तुरंत बाद हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी सूचना मिलेगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. किसी भी अनजान लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें, यह आपके फोन का पूरा एक्सेस ठगों को दे सकता है.

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