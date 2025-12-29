ETV Bharat / state

राजस्थान से किडनैप युवक को लखनऊ पुलिस ने छुड़ाया, तीन बदमाश गिरफ्तार, जौनपुर में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा था

पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने अपहरण और फिरौती के एक मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने राजस्थान से अपहृत युवक को सकुशल मुक्त करा लिया है. पुलिस ने घेराबंदी कर जौनपुर और सुल्तानपुर के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो-एन और अवैध तमंचा बरामद हुआ है. ​जयपुर राजस्थान के रहने वाले लोकेश मीणा ने रविवार को पुलिस को तहरीर दी थी कि कुछ लोगों ने उनके और उनके मित्र सुमित के साथ मारपीट की. बदमाशों ने लोकेश की गाड़ी छीन ली और उनके मित्र सुमित ब्याडवाड (18) का अपहरण कर लिया. सुमित को छोड़ने के बदले आरोपी लगातार पैसों की मांग कर रहे थे. ​इंस्पेक्टर उपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों (सर्विलांस) की मदद से जाल बिछाया. पुलिस ने किसान पथ के किनारे निजामपुर मझिगवां के पास घेराबंदी कर सुमित को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया. मौके से राजस्थान नंबर की काली स्कॉर्पियो-एन (RJ14UL4311) और आरोपी विनोद के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ.