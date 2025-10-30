लखनऊ में 2 लाख की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार; गैंगरेप मामले में पीड़ित पक्ष से मांगी थी रकम
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के क्षेत्राधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि दरोगा ने यह रिश्वत कार्रवाई प्रभावित करने के लिए मांगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 7:03 AM IST
लखनऊ: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. राजधानी में हुए एक गैंगरेप केस में दरोगा ने पीड़ित पक्ष से ही 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. गिरफ्तार दरोगा की पहचान धनंजय सिंह के तौर पर हुई है. घटना लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में पेपर मिल कॉलोनी चौकी की है.
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के क्षेत्राधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि महानगर थाने के पेपरमिल कॉलोनी चौकी में तैनात दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दरोगा ने यह घूस एक संगीन गैंगरेप के मामले में कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मांगी थी.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दरोगा को हिरासत में ले लिया गया है. एंटी करप्शन टीम दरोगा धनंजय सिंह से विस्तृत पूछताछ कर रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
जाल बिछाकर गिरफ्तारी: पीड़ित पक्ष ने बताया कि दरोगा धनंजय सिंह ने गैंगरेप के मामले में कानूनी कार्रवाई और मामले को प्रभावित करने के लिए 2 लाख की रिश्वत मांगी थी. पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की. इसके बाद टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए सुनियोजित जाल बिछाया.
एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पीड़ित को रिश्वत की रकम 2 लाख लेकर चौकी पर भेजा और खुद आसपास सक्रिय रहे. जैसे ही पीड़ित व्यक्ति ने दरोगा धनंजय सिंह को रुपए दिए पहले से तैयार खड़ी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में रिटायर्ड इंजीनियर से 38 लाख की ठगी; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की दी धमकी, दो खातों में ट्रांसफर कराई रकम