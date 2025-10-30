ETV Bharat / state

लखनऊ में 2 लाख की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार; गैंगरेप मामले में पीड़ित पक्ष से मांगी थी रकम

लखनऊ: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. राजधानी में हुए एक गैंगरेप केस में दरोगा ने पीड़ित पक्ष से ही 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. गिरफ्तार दरोगा की पहचान धनंजय सिंह के तौर पर हुई है. घटना लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में पेपर मिल कॉलोनी चौकी की है.

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के क्षेत्राधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि महानगर थाने के पेपरमिल कॉलोनी चौकी में तैनात दरोगा धनंजय सिंह को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दरोगा ने यह घूस एक संगीन गैंगरेप के मामले में कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मांगी थी.

उन्होंने बताया कि ​गिरफ्तारी के बाद दरोगा को हिरासत में ले लिया गया है. एंटी करप्शन टीम दरोगा धनंजय सिंह से विस्तृत पूछताछ कर रही है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.