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साइबर अपराधियों पर लखनऊ पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक, पीड़ित के खाते में वापस लौटी पाई-पाई, जानें कैसे बचें इस ठगी से

मोबाइल को मालवेयर के जरिए हैक कर उनके बैंक खाते से उड़ाए गए 10 लाख रुपये की रकम लखनऊ पुलिस ने बरामद कर ली.

Cyber ​​Criminals
साइबर अपराधियों पर लखनऊ पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : राजधानी लखनऊ की साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है.

अर्जुनगंज निवासी योगेंद्र कुमार के मोबाइल को मालवेयर के जरिए हैक कर उनके बैंक खाते से उड़ाए गए 10 लाख रुपये की पूरी रकम पुलिस ने बरामद कर ली है.

शातिर ठगों ने पीड़ित के फोन में एक संदिग्ध फाइल भेजकर उनकी इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस ले लिया था, लेकिन साइबर सेल ने गोल्डन आवर में सक्रियता दिखाते हुए न केवल ठगों के बैंक खातों को फ्रीज कराया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित के खाते में पाई-पाई वापस लौटा दी है.

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है और नागरिकों को अनजान लिंक या फाइलें डाउनलोड न करने की सख्त सलाह दी है.

मालवेयर से ऐसे बनाया निशाना

​जांच में पता चला कि ठगों ने पीड़ित के पास एक संदिग्ध फाइल (.APK) भेजी थी. जैसे ही योगेंद्र ने उस फाइल पर क्लिक किया, उनके मोबाइल में एक मालिशियस मालवेयर इंस्टॉल हो गया. इसके जरिए अपराधियों ने उनके फोन का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और उनके एचडीएफसी बैंक खाते की इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर 10 लाख रुपये पार कर दिए.

​गोल्डन आवर और पुलिस की तत्परता

​जैसे ही पीड़ित ने मामले की जानकारी दी, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव और प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव की टीम सक्रिय हो गई.

पुलिस ने तत्काल NCCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर गोल्डन आवर ठगी के तुरंत बाद का समय में ही उन खातों को फ्रीज करा दिया जहाँ पैसे भेजे गए थे. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर पूरे 10 लाख रुपये योगेंद्र कुमार के खाते में वापस क्रेडिट करा दिए गए.

पुलिस की अपील

.APK फाइल से रहें सावधान ​साइबर सेल ने नागरिकों को जागरूक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी हैं किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजी गई .APK फाइल को डाउनलोड न करें, यह आपके फोन को हैक कर सकती है. भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कॉल आने पर डरे नहीं. ठगी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.

राजधानी में हुई 10 लाख रुपये की बड़ी डिजिटल डकैती के मामले में लखनऊ पुलिस ने मिसाल पेश की है. साइबर अपराधियों ने मोबाइल हैक कर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तीन किस्तों में यह रकम निकाली थी, जिसे अब शत-प्रतिशत बरामद कर लिया गया है.

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