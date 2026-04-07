ETV Bharat / state

साइबर अपराधियों पर लखनऊ पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक, पीड़ित के खाते में वापस लौटी पाई-पाई, जानें कैसे बचें इस ठगी से

साइबर अपराधियों पर लखनऊ पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : राजधानी लखनऊ की साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है. अर्जुनगंज निवासी योगेंद्र कुमार के मोबाइल को मालवेयर के जरिए हैक कर उनके बैंक खाते से उड़ाए गए 10 लाख रुपये की पूरी रकम पुलिस ने बरामद कर ली है. शातिर ठगों ने पीड़ित के फोन में एक संदिग्ध फाइल भेजकर उनकी इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस ले लिया था, लेकिन साइबर सेल ने गोल्डन आवर में सक्रियता दिखाते हुए न केवल ठगों के बैंक खातों को फ्रीज कराया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित के खाते में पाई-पाई वापस लौटा दी है. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है और नागरिकों को अनजान लिंक या फाइलें डाउनलोड न करने की सख्त सलाह दी है. मालवेयर से ऐसे बनाया निशाना ​जांच में पता चला कि ठगों ने पीड़ित के पास एक संदिग्ध फाइल (.APK) भेजी थी. जैसे ही योगेंद्र ने उस फाइल पर क्लिक किया, उनके मोबाइल में एक मालिशियस मालवेयर इंस्टॉल हो गया. इसके जरिए अपराधियों ने उनके फोन का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और उनके एचडीएफसी बैंक खाते की इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर 10 लाख रुपये पार कर दिए.