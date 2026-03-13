अलविदा की नमाज आज, लखनऊ में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन; जानिए वैकल्पिक रास्ते
जानिए किन रूटों से निकलें ताकि असुविधा का सामना न करना पड़े, ट्र्रैफिक पुलिस ने जारी किया प्लान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:04 AM IST
लखनऊ: रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल नंबर 9454405155 जारी किया है. डीसीपी ट्रैफिक द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, रमजान का आखिरी जुमा (अलविदा) के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भारी संख्या में मस्जिदों में एकत्र होकर नमाज अदा की जायेगी, जिसमें मुख्य रूप से शुकवार 12.30 बजे आसिफी मस्जिद बड़ा इमामबाड़ा एवं समय दोपहर शुकवार 1 बजे टीले वाली मस्जिद पर नमाज अदा की जायेगी. उक्त अवसर पर यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी.
प्रमुख डायवर्जन मार्ग
- सीतापुर रोड की तरफ से आने वाला डालीगंज रेलवे क्रांसिग तिराहे से कोई भी यातायात पक्के पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज से बांये मुड़कर चौराहा नं0 8 निरालानगर से आईटी चौराहा की ओर होकर जा सकेंगे.
- पक्का पुल खदरा साईड तिराहा से सामान्य यातायात पक्का पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर की नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात पक्कापुल से पहले तिराहे से बन्धा रोड या नया पुल से होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- हरदोई रोड/बालागंज से आने वाला यातायात बड़े इमामबाड़े व टीले वाली मस्जिद के तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर मंदिर चौराहे से दाहिने चौक चौराहा, मेडिकल कालेज चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- कोनेश्वर चौराहे से सामान्य यातायात घण्टाघर होते हुए बडा इमामबाडा, टीले वाली मस्जिद की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर मंदिर चौराहे से चौक चौराहा, मेडिकल क्रास (कमला नेहरू), शाहमीना तिराहा या नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहे से नया पुल होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- नीबू पार्क (रूमीगेट चौकी) चौराहे से सामान्य यातायात बड़ा इमामबाड़ा व टीले वाली मस्जिद की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या नींबू पार्क के पीछे नया पुल होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- नीबू पार्क ओवरब्रिज से उतरने वाला यातायात रूमी गेट की तरफ नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात चौक चौराहा, ठाकुरगंज होकर अथवा चरक चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- चौक तिराहा से सामान्य यातायात नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात कोनेश्वर चौराहा या मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- मेडिकल क्रास (कमला नेहरू) चौराहे से सामान्य यातायात फूलमण्डी, खुन-खुन जी गर्ल्स कालेज होकर नीबू पार्क (रूमी गेट चौकी) चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज चौराहा या चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- शाहमीना तिराहे से सामान्य यातायात पक्कापुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात मेडिकल कालेज, या डालीगंज पुल, आईटी होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- डालीगंज पुल चौराहे से सीतापुर रोड की ओर जाने वाले रोडवेज/सिटी बसे व अन्य वाहन पक्का पुल (टीले वाली मस्जिद) की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह यातायात आईटी, कपूरथला, पूरनिया होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
- शाहमीना तिराहे से कैसरबाग की ओर से हरदोई रोड की ओर जाने वाले रोडवेज, सिटी बस पक्का पुल, बडा इमामबाडा की ओर नहीं जा सकेंगे, बल्कि यह शाहमीना तिराहे से बांये मेडिकल कालेज, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
यह भी पढ़ें: लखनऊ में 11 और 12 मार्च को इन रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन
यह भी पढ़ें: अलविदा की नमाज के दौरान लखनऊ में बदला रहेगा यातायात, दोपहर 12 बजे से इन रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन