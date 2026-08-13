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हाईकोर्ट के निर्देशों पर जागी लखनऊ पुलिस, एक दिन में तीन हजार से अधिक चालान, 59 वाहन सीज

सबसे ज्यादा 1665 चालान बिना हेलमेट वालों के किए गए. इसके बाद 1061 चालान नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हुए.

लखनऊ में चला अभियान
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान. (Photo Credit; Lucknow POlice)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:49 PM IST

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लखनऊ : जाम और बेतरतीब यातायात की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया. पॉलीटेक्निक, कामता और चिनहट के साथ शहर के कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त रास्तों पर हुई कार्रवाई में 59 वाहन सीज किए गए, जबकि 3675 चालान काटे गए. खास बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ डग्गामार वाहनों तक सीमित नहीं रही. सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने, रॉन्ग साइड चलने, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर भी जमकर कार्रवाई हुई.

एक दिन की कार्रवाई में सबसे ज्यादा 1665 चालान बिना हेलमेट वालों के किए गए. इसके बाद 1061 चालान नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हुए. रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई. ऐसे 727 चालान किए गए. इसके अलावा दोषपूर्ण नंबर प्लेट के 268, बिना बीमा के 265 और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 205 चालान किए गए.

दरअसल, पॉलीटेक्निक से कामता होते हुए चिनहट तक के इलाके में यातायात व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश हैं. इसी के तहत पूरे इलाके में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस रूट पर खासतौर पर ऐसे व्यावसायिक वाहनों पर नजर रखी जा रही है, जो सड़क पर ही खड़े होकर सवारियां भरते हैं. इसके अलावा अनधिकृत वाहन स्टैंड और सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग को भी यातायात पुलिस जाम की बड़ी वजह मान रही है.

ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि समस्या का समाधान सिर्फ चालान काटने से नहीं होगा. इसी वजह से पॉलीटेक्निक से चिनहट और उससे जुड़े प्रमुख रास्तों का संयुक्त निरीक्षण कराया गया है. इस निरीक्षण में 153 ऐसे बिंदु चिन्हित किए गए हैं, जहां यातायात व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. इन जगहों पर सड़क की उपलब्ध चौड़ाई, अनधिकृत पार्किंग, वाहन स्टैंड, चौराहों पर यातायात का दबाव और दूसरे कारणों को देखा गया है. संबंधित विभागों के साथ मिलकर इन समस्याओं के समाधान की कार्रवाई की जा रही है.

डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने कहा, यह अभियान सिर्फ 13 अगस्त तक सीमित नहीं रहेगा. डग्गामार वाहनों के साथ-साथ रॉन्ग साइड, नो-पार्किंग और सड़क पर सवारी भरने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी. यातायात पुलिस, थाना पुलिस, परिवहन विभाग और दूसरे संबंधित विभाग मिलकर आगे भी संयुक्त अभियान चलाएंगे. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे डग्गामार या अवैध वाहनों में सफर न करें और सार्वजनिक परिवहन के लिए निर्धारित स्थानों का ही इस्तेमाल करें. हेलमेट पहनने, सही दिशा में वाहन चलाएं और नो-पार्किंग में वाहन न खड़ा करें.

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