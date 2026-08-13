ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के निर्देशों पर जागी लखनऊ पुलिस, एक दिन में तीन हजार से अधिक चालान, 59 वाहन सीज

लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान. ( Photo Credit; Lucknow POlice )

लखनऊ : जाम और बेतरतीब यातायात की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को बड़े स्तर पर अभियान चलाया. पॉलीटेक्निक, कामता और चिनहट के साथ शहर के कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त रास्तों पर हुई कार्रवाई में 59 वाहन सीज किए गए, जबकि 3675 चालान काटे गए. खास बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ डग्गामार वाहनों तक सीमित नहीं रही. सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने, रॉन्ग साइड चलने, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर भी जमकर कार्रवाई हुई. एक दिन की कार्रवाई में सबसे ज्यादा 1665 चालान बिना हेलमेट वालों के किए गए. इसके बाद 1061 चालान नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हुए. रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई. ऐसे 727 चालान किए गए. इसके अलावा दोषपूर्ण नंबर प्लेट के 268, बिना बीमा के 265 और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 205 चालान किए गए. दरअसल, पॉलीटेक्निक से कामता होते हुए चिनहट तक के इलाके में यातायात व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश हैं. इसी के तहत पूरे इलाके में लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस रूट पर खासतौर पर ऐसे व्यावसायिक वाहनों पर नजर रखी जा रही है, जो सड़क पर ही खड़े होकर सवारियां भरते हैं. इसके अलावा अनधिकृत वाहन स्टैंड और सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग को भी यातायात पुलिस जाम की बड़ी वजह मान रही है.