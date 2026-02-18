ETV Bharat / state

लखनऊ में कैफे का काला कांड: पहले अश्लील वीडियो और फिर ब्लैकमेलिंग; संचालक के खिलाफ 3 केस

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह राजधानी लखनऊ में पुलिस की तैयारी करने के लिए आई थी. इसी दौरान नौकरी की तलाश में उसकी मुलाकात कमरू जमाल से हुई. उसने नाम बदलकर धोखा दिया. नौकरी के नाम पर मसाज पार्लर में जॉब लगवाई. वहां का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा.

कैसे फंसाते हैं आरोपी: 10 फरवरी 2026 को पीड़ित युवती ने गोमती नगर थाने में आरोपी एमडी कमरू जमाल, कमर हयात इदरीसी के खिलाफ नशीला प्रदार्थ पिलाकर रेप, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और बेईमानी के आरोपों के साथ केस दर्ज कराया है.

वहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में हुक्का, फ्लेवर मिला है. पुलिस को कैफे में नियमों के विरुद्ध हुक्का बार का संचालन मिला है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है. अब तक कैफे संचालकों के खिलाफ कई पीड़ित महिलाएं सामने आ चुकी हैं.

पुलिस कर चुकी है छापेमारी: सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राय की शिकायत पर ब्राउन गर्ल कैफे के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्राउन गर्ल कैफे में छापेमारी की.

इंस्पेक्टर गोमती नगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद तिवारी ने बताया कि मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जांच की जा रही है. नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

लखनऊ: गोमती नगर थाना क्षेत्र के ब्राउन गर्ल कैफे में महिलाओं को नौकरी का झांसा दिया जाता था. पहले उनसे मसाज कराया जाता, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग होती. अंततः महिलाओं को देह व्यापार करने पर मजबूर किया जाता. अब तक लखनऊ में कैफे के खिलाफ 3 मामले दर्ज हो चुके हैं.

दिल्ली की लड़की को बनाया बंधक: ब्राउन गर्ल कैफे से जुड़ा यह इकलौता मामला नहीं है. 20 वर्षीय एक पीड़िता ने ब्राउन गर्ल कैफे के संचालक कमरू जमाल, जफर हयात इदरीसी, आमिर और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंग रेप, कैद में रखने, अपहरण जैसे गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कराई है.

पीड़िता ने बताया कि वह मूलरूप से दरियागंज दिल्ली की रहने वाली है. उसे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसने ऑनलाइन नौकरी सर्च की. इस दौरान उसकी मुलाकात कमरू जमाल से हो गई, जिसने उसे नौकरी देने के बहाने लखनऊ बुलाया.

यहां पर आने के बाद उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. उसका वीडियो बना लिया गया. इसके बाद उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया. उसे लखनऊ और फैजाबाद भेजा जाता था. महिला ने परेशान होकर गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

मदद करने वालों को आरोपी ने धमकाया: बाराबंकी की रहने वाले वाली एक महिला ने बताया कि ब्राउन गर्ल कैफे द्वारा किए जा रहे गलत कामों को लेकर उसने आवाज उठाई थी. इसके बाद उसे लगातार धमकाया जा रहा है.

अज्ञात नंबरों से फोन करके उसे देख लेने की धमकी दी जा रही है. बार-बार लोग फोन करके उसे उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं. इसको लेकर महिला ने गोमती नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश: अधिवका शिशिर ने बताया कि इस मामले में चार एफआईआर हो चुकी है. शिशिर ने बताया कि दोनों मुख्य अधिवकता है, हमें जानकारी मिली है कि अभी और भी लड़किया इन आरोपियों के चंगुल में हैं, जिन्हें छुड़ाना है.

हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि सभी आरोपियो के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. वहीं, विनय सिंह अधिवकता का कहना है कि कैफे के मालिक सिर्फ लखनऊ ही नहीं बाराबंकी में भी ऐसे काम करता है. इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए. सभी आरोपियों को अवैध संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए.

