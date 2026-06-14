संदीप सिंह हत्याकांड; पुलिस ने शूटरों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित किया
27 मई को राजधानी लखनऊ में दोनों शूटरों ने संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 1:21 PM IST
लखनऊ: संदीप सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटरो को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस ने दोनों शूटर पर एक एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है. 27 मई को राजधानी लखनऊ में दोनों शूटरों ने संदीप सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.
घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. दोपहर 1 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया था. इंस्पेक्टर पीजीआई वीरेंद्र ने बताया कि दोनों सूटर की गिरफ्तारी के लिए एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
घटना के बाद पुलिस में जांच शुरू की, जांच में पता चला कि संदीप सिंह की हत्या भाड़े के शूटरों को बुलाकर कराई गई है. इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दो साजिश कर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है. लगातार पुलिस शूटरो की गिरफ्तारी की प्रयास कर रही है, लेकिन शूटरों की गिरफ्तारी न हो पाने के बाद अब लखनऊ पुलिस ने दोनों शूटरों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया है.
इस दौरान हमलावरों ने संदीप पर तब तक गोलियां बरसाई जब तक उसके सर में गोली नहीं लगी. घटना के बाद डीसीपी दक्षिणी अपने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हत्या की एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की कॉल डिटेल और एकाउंट्स में किए गए लेनदेन के बाद पुलिस से इस घटना को कारोबार से जुड़ा हुआ विवाद बताया, गंभीर हत्याकांड में एसटीएफ की भी मदद ली गई.
घटना के चार दिन बाद एसटीएफ ने इस मामले में खुलासा किया एसटीएफ के अनुसार जमीन के विवाद के चलते भाड़े के शूटरों से इस घटना को अंजाम दिलाया गया. घटना के साजिश कर्ता व मास्टरमाइंड दिनेश कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दिनेश कुमार यादव भी प्रॉपर्टी डीलर है. जांच में यह बाद निकाल के सामने आई कि मृतक संदीप सिंह व साजिश करता दिनेश कुमार यादव के बीच में काकोरी के संविदा गांव में 60 लाख रुपए की एक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.
इसी विवाद के चलते उसकी हत्या की साजिश रची गई. मुख्य साजिश कर्ता दिनेश कुमार यादव के साथ दिनेश यादव का ड्राइवर व सहयोगी मुबीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के साथ मूबीन ने ही दिनेश कुमार यादव के कहने पर सूटर की व्यवस्था की थी.
जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शूटरों ने कई दिनों तक संदीप सिंह की रेरी की उसके घर ऑफिस पहुंच कर उसके दिनचर्या के बारे में जानकारी जुटा गई, इसके बाद यह तय किया गया कि वह संदीप को कहां पर निशाना बनाएंगे. घटना को अंजाम देने के लिए एक पुरानी अपाचे मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया. जानकारी मिली है कि शूटरों ने इस काम को अंजाम करने के लिए 10 लाख रुपए की डील की थी.
पुलिस रिपोर्ट में यह बात भी निकाल के सामने आई है कि मृतक और साजिश करता दिनेश कुमार यादव के बीच में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और काफी दिनों से मुकदमे बाजी हो रही थी. ऐसे में शूटरों को बुलाकर हत्या की गई. जिस तरह से शूटरों ने मृतक की रेकी की और जमीनी विवाद में हत्या जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है.
ऐसे में लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में है घटना के बाद पुलिस ने साजिश कर्ता के घर से लग्जरी वाहन बरामद किए हैं और उसके वित्तीय लेनदेन के बारे में भी जानकारी जुटाई, जिससे घटना के बारे में पुलिस को कई तथ्य मिले हैं.
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