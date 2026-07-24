वकील बनकर अपराध करने वालों पर लखनऊ पुलिस की नजर, शिकायतों के लिए बना विशेष सेल
शिकायतकर्ता सीधे कार्यालय पहुंचकर आवेदन दे सकते हैं या मोबाइल नंबर 9454634500 पर संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 6:53 PM IST
लखनऊ : अगर कोई व्यक्ति खुद को अधिवक्ता बताकर आपकी जमीन, मकान, प्लॉट या दूसरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करता है या फिर वकील की आड़ में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तो अब उसकी शिकायत सीधे लखनऊ पुलिस की विशेष सेल में की जा सकती है. पुलिस कमिश्नरेट ने एक बार फिर लोगों से इस सुविधा का इस्तेमाल करने की अपील की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया था कि अधिवक्ता के वेश में अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायतों की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की जाए. आदेश के अनुपालन में पुलिस आयुक्त लखनऊ ने दिसंबर 2023 में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) को नोडल अधिकारी नामित करते हुए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया था.
यह सेल ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग करता है, जिनमें अधिवक्ता बनकर संगठित गिरोह के रूप में जमीन, भवन, प्लॉट या अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें मिलती हैं. पुलिस के मुताबिक, हाल के दिनों में इस तरह की शिकायतें फिर सामने आ रही हैं. इसी वजह से विशेष प्रकोष्ठ की जानकारी दोबारा सार्वजनिक की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक पीड़ित आगे आकर शिकायत दर्ज करा सकें.
यह विशेष प्रकोष्ठ संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) कार्यालय परिसर के कक्ष संख्या-36 में संचालित हो रहा है. यहां उप निरीक्षक रामेश्वर तिवारी को प्रभारी बनाया गया है. शिकायतकर्ता सीधे कार्यालय पहुंचकर आवेदन दे सकते हैं या मोबाइल नंबर 9454634500 पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि थाना स्तर पर शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.
विशेष प्रकोष्ठ में मिलने वाली शिकायतों की अलग से निगरानी की जाएगी, ताकि ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और अधिवक्ता की आड़ लेकर अपराध करने वाले तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.
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