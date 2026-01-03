ETV Bharat / state

लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगी 10 नई रेसर मोबाइल, बड़े आयोजनों के लिए ये नियम अनिवार्य

लखनऊ: नए साल के पहले दिन राजधानी के प्रमुख मंदिरों में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं और 1 लाख वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने यातायात व्यवस्था की बड़ी समीक्षा की. शहर में ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए 10 नई रेसर मोबाइल और 42 अतिरिक्त उप-निरीक्षक तैनात किए जाएंगे. बड़े आयोजनों के लिए आयोजकों द्वारा ट्रैफिक मार्शल तैनात करना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा न करने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी.



​मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब: ​पुलिस कमिश्नर की बैठक में सामने आया कि नए साल पर लोग मॉल और कैफे के बजाय धार्मिक स्थलों की ओर अधिक आकर्षित हुए. हनुमान सेतु, खाटूश्याम मंदिर, मनकामेश्वर और हनुमंत धाम 1 किमी की परिधि में सबसे ज्यादा दबाव रहा. चौक और नदवा बंधा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कें कम चौड़ी होने के बावजूद यातायात को चलायमान रखा गया. भीड़ इतनी अधिक थी कि चिड़ियाघर के टिकट काउंटर तक बंद करने पड़े.

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी निर्देश