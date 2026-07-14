ETV Bharat / state

लखनऊ पुलिस ने पकड़े 122 साइबर ठग, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना चुनौती, जानें इंटरनेशनल सिंडीकेट को लेकर क्या है तैयारी

लखनऊ से अमेरिका तक साइबर ठगी का जाल, 122 गिरफ्तार, पुलिस के हाथ लगा सबसे अहम सुराग

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ से अमेरिका तक साइबर ठगी का जाल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में हाल ही में बेनकाब अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर मामले में 25 हजार के इनामी मास्टरमाइंड विनीत वशिष्ठ समेत 122 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने इस साइबर ठगी की साजिश रची और पूरा नेटवर्क खड़ा किया, वे अमेरिका में बैठे हुए हैं. यही वजह है कि लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन तक पहुंचने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की है.

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

पुलिस की जांच में पता चला है कि अमेरिका में बैठे अपराधी सबसे पहले वहां के टोल फ्री नंबर खरीदते थे. उसके बाद ये नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भारत में मौजूद अपने साथियों को भेजते थे. फिर लखनऊ में बैठे ये लोग अमेरिका के लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजते थे और उन्हें किसी तकनीकी समस्या, बैंकिंग दिक्कत या अन्य शिकायत का हवाला देकर उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता था. टोल फ्री नंबर होने की वजह से लोगों को भरोसा हो जाता था और वे बिना झिझक कॉल कर देते थे. इसके बाद लखनऊ में बने फर्जी कॉल सेंटर में बैठे लोग खुद को किसी बड़ी कंपनी, बैंक या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर बात करते थे और अलग-अलग बहाने से लोगों से पैसे ठग लेते थे.

पुलिस के हाथ लगे सबसे अहम सुराग

लखनऊ पुलिस ने उन अमेरिकी टोल फ्री नंबरों की पहचान कर ली, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, यही नंबर इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थे. अब इन नंबरों की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी. इससे अमेरिका में बैठे उन लोगों तक पहुंचना आसान हो सकता है, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे.

अमेरिका में भी हो सकती है कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारत में बैठे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब तक अमेरिका में बैठे साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं होंगे. यही वजह है कि अब अमेरिकी एजेंसियों से सहयोग लिया जा रहा है. लखनऊ पुलिस ने जिन टोल फ्री नंबरों की पहचान की है, उनके आधार पर वहां की एजेंसियां यह पता लगा सकती हैं कि नंबर किसने खरीदे, उनका इस्तेमाल किसने किया और पूरे नेटवर्क को कौन चला रहा था. इसके बाद वहां के कानून के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

मनी ट्रेल और कंपनी की भी जांच

जांच में यह भी सामने आया है कि जिस इमारत से कॉल सेंटर चल रहा था, उसका किरायानामा दूसरी कंपनी के नाम पर था. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. साथ ही ठगी से कमाए गए पैसों का रास्ता भी खंगाला जा रहा है. यह पता लगाया जा रहा है कि पैसा किस तरह भारत से बाहर या बाहर से भारत आया और क्या इसमें हवाला का इस्तेमाल हुआ? एडीसीपी क्राइन किरण यादव ने बताया कि जांच अभी जारी है. आने वाले दिनों में इस अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि अब जांच सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी कड़ी अमेरिका तक पहुंच चुकी है.

ये भी पढ़ें- PM आवास योजना का लालच देकर और पुलिस का डर दिखाकर करते थे ठगी, कानपुर में पकड़े गए 12 शातिर

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
122 CYBER FRAUDSTER
LUCKNOW POLICE
POLICE CAUGHT 122 CYBER FRAUDSTER
CYBER FRAUDSTER LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.