"सबकी नीयत साफ नहीं होती" अभियान; लखनऊ पुलिस नुक्कड़ कलाकारों की मदद से साइबर क्राइम से करेगी अलर्ट
अभियान के दौरान नुक्कड़ नाटकों, जिंगल्स और सोशल मीडिया के जरिए ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग लिंक के खतरों से लोगों को जागरूक किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 10:32 AM IST
लखनऊ : डिजिटल इंडिया के दौर में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम बड़ी चुनौती हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इसी पर लगाम लगाने के लिए "सबकी नीयत साफ नहीं होती" अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय मुहिम की शुरुआत की है. अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम किरन यादव ने मंगलवार को जन-जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाई. अभियान के तहत नुक्कड़ कलाकार राजधानी के 45 प्रमुख चौराहों और बाजारों में नुक्कड़ नाटक, जिंगल्स और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आम नागरिकों को ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग लिंक जैसे खतरों के प्रति सचेत करेंगे.
पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि तकनीक जितनी हमारी सेवा कर रही है, उसका दुरुपयोग उतना ही बड़ा जोखिम है. जनता के बीच साइबर साक्षरता बढ़ाना अब अनिवार्य हो गया है. जेसीपी अपराध अपर्णा कुमार ने कहा है कि साइबर सुरक्षा अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए. तभी साइबर क्राइम के खतरों से निपटा जा सकता है.
एडीसीपी किरन यादव ने बताया कि पीरामल फाइनेंस के सहयोग से खास कैंपन के तहत लखनऊ के प्रमुख बाजार, व्यस्त चौराहे और भीड़भाड़ वाले 40 से 45 स्थानों को चिन्हित किया गया है. यहां पर नुक्कड़ कलाकार स्थानीय भाषा में नाटकों के जरिए डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड और KYC अपडेट जैसी तमाम ठगी के तरीकों को लाइव दिखाकर लोगों को जागरूक करेंगे. पीरामल फाइनेंस के मुख्य विपणन अधिकारी अरविंद अय्यर ने कहा कि हमारा अभियान अहमदाबाद, हैदराबाद और यूपी के कई जिलों में सफल रहा है. डिजिटल दौर में बढ़ते बैंकिंग फ्रॉड, साइबर ठगी के खतरों से केवल सतर्कता और जागरूकता से बचा जा सकता है.