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लखनऊ पुलिस ने इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़; 119 लोग पकड़े, विदेशियों को बनाते थे शिकार

रिमांड में लेकर पूछताछ, अपराधियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस.

साइबर क्राइम
साइबर क्राइम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: यूपी के राजधानी लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. पॉस इलाके विभूतिखंड स्थित शबर की सबसे ज्यादा चर्चित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर पिछले छह महीनों से ये फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था, जहां रोजाना 119 कर्मचारी विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की जा रही थी. यहां पर शाम सात बजे से सुबह तीन बजे तक काम किया जा रहा था. यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग अन्य राज्यों के हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट की लड़किया हैं.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि यहां पिछले छह महीने से कॉपरेट स्टाउल में साइबर ठगी का काम किया जा रहा था. मास्टर माइंड यहां पर एक साल से सेक्रिय थे, जिन्होंने पहले इस का के लिए हायरिंग की, फिर साइबर ठगी की घटनाओं को अंजान जिया. हमने लोकल इनपुट के आधार पर कार्रवाई की है. 119 लोगों जेल भेजा गया है. रिमांड लेकर पूछताछ तक अन्य सेंटर व अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

किरण यादव एडीसीपी क्राइन ने बताया कि लोकल इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है. घटना के बारे में विदेश से कोई शिकायत नहीं मिली है. हमारे सवाल का जवाब देते हुए किरण यादव ने बताया कि बिल्डिंग किराय पर जेने वालों ने आरोपियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया था या नहीं इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है.

ये हुई है कार्रवाई: कमिश्नरेट पुलिस ने 1 जुलाई को साइबर क्राइम सेल और साइबर थाना की ज्वाइंट टीम ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की थी. पुलिस ने मौके से 119 लोगों को गिरफ्तार किया थी, जिनके पास से 103 लैपटॉप, 177 मोबाइल फोन, 116 हेडफोन, इंटरनेट राउटर, बायोमेट्रिक मशीन, प्रतिबंधित Eyebeam Dialer, इंटरनेट आधारित कॉलिंग सिस्टम, विदेशी नागरिकों का डेटा, फर्जी सरकारी दस्तावेज, नकली कोर्ट ऑर्डर और बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे.

किसी को नहीं हुई भनक: पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं है, बल्कि पूरी तरह कॉरपोरेट ढांचे पर चलने वाला फर्जी कॉल सेंटर था, जो साइबर ठगी का काम करता. यहां साइबर ठगी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई थी. हर टीम जैसे डायलर टीम, बैंकर टीम और क्लोजर टीम की जिम्मेदारियां अलग-अलग थी. कर्मचारी शिफ्ट में काम करते थे और इंटरनेट के जरिए अमेरिका के नागरिकों को कॉल कर ठगी को अंजाम देते थे.

पुलिस के मुताबिक यहां कर्मचारियों को Solaris Solutions नाम की कंपनी के जरिए जॉब दी जाती थी. ज्वाइविंग के बाद कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी कराई जाती थी, लेकिन किसी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र या वैध अनुबंध नहीं मिला है. स

विदेशी नागरिकों को ऐसे बनाते थे शिकार: पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को Amazon, Microsoft, Apple, PayPal, Netflix और Facebook जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी बताते थे. पहले पीड़ितों को डराया जाता था कि उनके बैंक खाते, सोशल सिक्योरिटी नंबर या डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करते हुए सायबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था.

इसके बाद कॉल दूसरे लोगों को ट्रांसफर होती थी, जो खुद को FBI, Federal Trade Commission (FTC), US Marshal Service, United States Treasury Department और United States District Court का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर बनाते थे, फिर नकली कोर्ट ऑर्डर, जांच रिपोर्ट और सरकारी पत्र ई-मेल से भेज कर ठगी को अंजाम दिया जाता था. आखिर में पीड़ितों से गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी व अन्य डिजिटल माध्यमों से पैसा वसूला जाता था.

देशभर से बुलाए गए थे कर्मचारी: गिरफ्तार 119 लोगों में उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के युवक-युवतियां शामिल हैं.

अधिकांश की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक या बीकॉम, बीएससी, बीबीए जैसी है. पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार सहित कई प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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