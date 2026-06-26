लखनऊ पुलिस ने किया साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, पांच शातिर आरोपी गिरफ्तार, जानिए कैसे करते थे फ्रॉड
आरोपी चोरी किए गए मोबाइल के सिम कार्ड के जरिए बैंक खातों की UPI, UPI Lite और इंटरनेट बैंकिंग चालू करते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 10:05 PM IST
लखनऊ : पुलिस ने मोबाइल चोरी कर बैंक खातों से UPI के जरिए साइबर ठगी करने वाले एक अंतरजनपदीय गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है. यह कार्रवाई महिगवां थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल की ज्वाइंट टीम ने की है. पुलिस ने गैंग के पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 एंड्रॉयड मोबाइल, तीन की-पैड मोबाइल, 8,358 रुपये नकद, बैंक डेबिट कार्ड, आधार व पैन कार्ड, दो सिम कार्ड, वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है.
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया, भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थानों से मोबाइल चोरी व झपटमारी कर मोबाइल और सिम की व्यवस्था करते थे. इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल के सिम कार्ड के जरिए बैंक खातों की UPI, UPI Lite और इंटरनेट बैंकिंग चालू करते थे. खाते से रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर नकद निकाल लेते थे. पुलिस से बचने के लिए वारदात के बाद मोबाइल और सिम कार्ड को फेंक देते थे.
डीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया, आरोपियों ने थाना महिगवां के अंतर्गत 3.91 लाख रुपये और थाना बीकेटी क्षेत्र में 4.28 लाख रुपये की साइबर ठगी की है. दोनों मामलों में कुल करीब 8.19 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम स्वरूप, अमित कुमार, सुभाष उर्फ सतीश उर्फ छोटू, पुत्तीलाल और रामू रावत के रूप में हुई है.
सभी आरोपी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं. गैंग के कुछ सदस्यों के खिलाफ पहले से भी साइबर अपराध के कई मामले दर्ज हैं और गिरफ्तार आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री निकाली जा रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया है.
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