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लखनऊ पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले तीन शातिरों को किया गिरफ्तार, 3 लाख की ज्वैलरी बरामद

लखनऊ : मड़ियांव पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाने वाले शातिर चेन स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस टीम ने तीन लुटेरों को दबोचा है. आरोपियों में जोमैटो-स्वीगी का डिलीवरी बॉय और ऑटो-विक्रम चालक शामिल हैं. आरोपी अपने महंगे शौक और जुए की लत को पूरा करने के लिए चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख रुपये कीमत की दो सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त स्पेलिंडर बाइक बरामद की है.

















​ई-रिक्शा से जा रही बुजुर्ग बनी थीं शिकार



डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बालाजी एन्क्लेव निवासी मोहित अवस्थी ने 8 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार बुजुर्ग ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं, तभी बाइकसवार बदमाश पीछे से झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन खींच ले गए. सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की तलाश की गई, जिसके आधार पर मिले इनपुट और 11 अगस्त को मड़ियांव पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शातिर लुटेरों को यादव चौराहे के पास नाकेबंदी दबोच लिया गया. अभियुक्तों की पहचान इम्तियाज विक्रम चालक, निवासी पारा, देवेन्द्र सिंह ऑटो चालक, निवासी राजाजीपुरम/हरदोई और अरुण त्रिपाठी डिलीवरी बॉय, निवासी पारा के रूप में हुई है.





​फोन का लॉक नहीं टूटा तो झाड़ियों में फेंका : ​पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे छीने गए जेवरात और मोबाइल राहगीरों को सस्ते दामों में बेच देते थे और उस पैसे से जुआ खेलते थे. आरोपियों ने यह भी राज उगला कि दो महीने पहले उन्होंने आईआईएम रोड से एक शख्स का मोबाइल छीना था. हालांकि, जब काफी कोशिशों के बाद भी फोन का लॉक नहीं खुला तो उन्होंने उसे यादव चौराहे के पास झाड़ियों में फेंक दिया था.