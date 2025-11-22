ETV Bharat / state

लखनऊ में SDM के घर चोरी का खुलासा, दो सगे भाई समेत तीन गिरफ्तार

लखनऊ: लखनऊ पुलिस ने मड़ियांव थाना क्षेत्र में एसडीएम के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के जेवर और कीमती सामान बरामद हुए हैं. इनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये है. गिरफ्तार आरोपियों में दो सगे भाई शामिल हैं, जो एक गिरोह चला रहे थे. पुलिस अब इस गैंग के फरार अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है.



ऐसे पकड़े गए चोर: पुलिस के मुताबिक, मड़ियांव सांई सिटी निवासी अनामिका श्रीवास्तव जो फतेहपुर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं, उनके घर 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2:30 बजे चोरी हुई थी. चोर घर में रखे कीमती जेवर और नकदी ले गए थे.

एडीसीपी गोपी नाथ सोनी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एसडीएम के घर चोरी करने वाले चोर गाड़ी से सीतापुर की तरफ जा रहे हैं. मड़ियांव पुलिस ने भिठौली तिराहे पर घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया.

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान जीशान गाजी उर्फ छोटू (22) और मोहम्मद अरशद (25) पुत्र मोहम्मद इस्लाम, निवासी चंदाकोडर (बीकेटी) और रियाज (28) पुत्र मिराज, निवासी पैगम्बरपुर महमूदाबाद के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली है.