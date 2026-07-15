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लखनऊ पुलिस ने फर्जी करेंसी का किया खुलासा; एक गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे अन्य तार.

एक आरोपी गिरफ्तार
एक आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:59 AM IST

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लखनऊ: राजधानी में नकली नोटों के कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. दुबग्गा थाना पुलिस ने नकली भारतीय करेंसी खपाने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 700 रुपये के नकली नोट और नकली नोट चलाकर कमाए गए 4110 रुपये के असली नोट बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुधीर यादव (25) के रूप में हुई है. वह ठाकुरगंज क्षेत्र के बरी कलां का रहने वाला है. पूछताछ में उसने बताया कि वह नकली नोटों को कम कीमत पर लोगों को देता था. इसके अलावा मौका मिलने पर बाजार, दुकानों और शराब की दुकानों पर भी नकली नोट असली बताकर चला देता था. इसी तरह वह असली पैसे कमाकर अपना और परिवार का खर्च चलाता था.

11 जुलाई को दुबग्गा पुलिस ने संजीव कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया था. उसके पास से 6500 रुपये के नकली नोट मिले थे. पूछताछ में संजीव ने बताया था कि ये नकली नोट उसे सुधीर यादव ने दिए थे. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की और मुखबिर की सूचना पर बरी कलां पावर हाउस के पीछे से सुधीर को गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी के दौरान सुधीर के पास से 500 रुपये का एक नकली नोट, 100-100 रुपये के दो नकली नोट और नकली नोट चलाकर कमाए गए 4,110 रुपये बरामद हुए. पुलिस ने सभी रकम जब्त कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि सुधीर यादव के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के दो मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसे नकली नोट कहां से मिलते थे और इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि नकली नोटों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

14 लाख की फर्जी करेंसी मिली थी: राजधानी लखनऊ में नकली नोटों का कारोबार एक बार फिर चर्चा में है. कुछ दिन पहले 10 जून को लखनऊ पुलिस ने करीब 14 लाख रुपये की नकली भारतीय करेंसी बरामद कर बड़ा खुलासा किया था. मामले में पुलिस ने आलोक सिंह, सोनू गौड उर्फ गोलू और ब्रजेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था. तीनों के पास से 500 रुपये के 1,402 नकली नोट और 100 रुपये के 6,946 नकली नोट बरामद हुए थे.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों की बड़ी खेप लेकर सौदा करने वाले हैं. इसके बाद मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाई गई और तीनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में पुलिस को इस नेटवर्क के नेपाल कनेक्शन से जुड़े अहम सुराग भी मिले थे.

इसके बाद पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की थी. उस समय इसे राजधानी में नकली करेंसी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना गया था.

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