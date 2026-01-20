ETV Bharat / state

किराएदार की बेटी से रेप का आरोपी 2 महीने बाद गिरफ्तार, 15 हजार का इनामी है

सैरपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, पीड़िता को धमकाने का भी आरोप.

lucknow police arrested accused raping tenant daughter after 2 months
किराएदार की बेटी से रेप का आरोपी 2 महीने बाद गिरफ्तार. (lucknow police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:48 AM IST

लखनऊ: सैरपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी औऱ 15 हजार के इनामी मान सिंह को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने बीते नवंबर में किरायेदार की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया था. तभी से वह फरार चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को मुबारकपुर क्षेत्र से दबोचकर जेल भेज दिया है. मामले में मकान मालकिन और एक अन्य साथी पर भी पीड़िता को धमकाने के आरोप हैं.


मां के गांव जाते ही दरिंदे ने बनाया शिकार: ​यह मामला 24 नवंबर 2025 का है. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह कुछ समय के लिए अपने पैतृक गांव गई हुई थी. आरोपी मान सिंह निवासी मुबारकपुर उसके घर में किराये पर रहते था. उसने उसकी नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब वह घर लौटी तो बेटी ने आपबीती सुनाई.


जब पीड़िता की मां ने इस करतूत की शिकायत मकान मालकिन से की वह भी प्रताड़ित करने लगी. आरोप है कि मकान मालकिन के साथी और किरायेदार आशाराम ने नाबालिग के साथ फिर से छेड़छाड़ की. मकान मालकिन ने आरोपी का साथ देते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली.


पुलिस ने दबोचा: ​सैरपुर थाना प्रभारी मनोज कोरी के नेतृत्व में गठित टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी. सोमवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने मुबारकपुर क्षेत्र में घेराबंदी की और मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी मान सिंह के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

