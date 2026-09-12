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सावधान! Green Gas के नाम पर आया ये SMS खाली कर सकता है आपका बैंक खाता

Green Gas के नाम पर लोगों को फर्जी WhatsApp मैसेज भेजकर APK डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है. पुलिस लोगों को सिर्फ इस फ्रॉड से सावधान नहीं कर रही, बल्कि यह भी बता रही है कि गलती से APK डाउनलोड या इंस्टॉल हो जाए तो तुरंत क्या कदम उठाने हैं. अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रॉड मैसेज आता है तो उसे डिलीट न करें. जिस नंबर से मैसेज आया है, उस नंबर और पूरे मैसेज को Crime Branch की Organised Crime Helpline पर फॉरवर्ड करें. एक मोबाइल नंबर और एक मैसेज भी साइबर अपराधियों तक पहुंचने और उनके नेटवर्क का पता लगाने में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है.- किरन यादव, अपर पुलिस उपायुक्त

पहले डराएंगे, फिर APK इंस्टॉल कराएंगे: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी Green Gas का नाम इस्तेमाल कर WhatsApp, SMS और फोन कॉल के जरिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं. उपभोक्ताओं को बिल अपडेट, मीटर या KYC वेरिफिकेशन, कनेक्शन अपडेट जैसे अलग-अलग बहाने बताए जा रहे हैं. इसके बाद मोबाइल पर APK फाइल भेजकर उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है. ठगों के मैसेज में कनेक्शन कटने की समय सीमा बताकर उपभोक्ता को जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है. लखनऊ पुलिस ने ऐसे ही एक फर्जी मैसेज का उदाहरण जारी किया है, जिसमें रात 8:30 बजे कनेक्शन काटने की धमकी देकर एक मोबाइल नंबर पर कॉल करने को कहा गया था.

लखनऊ: आपका Green Gas कनेक्शन आज रात 8:30 बजे काट दिया जाएगा, अगर आपके मोबाइल पर ऐसा कोई मैसेज आए तो घबराकर दिए गए नंबर पर कॉल न करें. न ही बिल अपडेट या KYC के नाम पर भेजी गई कोई APK फाइल डाउनलोड करें. यह साइबर ठगों का नया जाल हो सकता है. लखनऊ पुलिस क्राइम ब्रांच ने Green Gas के नाम पर हो रहे इस साइबर फ्रॉड को लेकर आम लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है.





संदिग्ध APK फाइल अपने पर क्या करें: बृजेश यादव प्रभारी क्राइम ब्रांच के अनुसार संदिग्ध APK को मोबाइल में इंस्टॉल करने से साइबर अपराधियों को मोबाइल की संवेदनशील जानकारी और गतिविधियों तक अनधिकृत पहुंच मिल सकती है. इसका इस्तेमाल OTP, SMS, बैंकिंग संबंधी जानकारी और निजी डेटा के दुरुपयोग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है. अगर APK केवल डाउनलोड हुई है और इंस्टॉल नहीं की गई है तो उसे ओपन न करें और डिलीट कर दें. अगर APK गलती से इंस्टॉल हो गई है तो सबसे पहले मोबाइल का Wi-Fi और Mobile Data बंद कर इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें. संदिग्ध एप्लिकेशन को आगे कोई परमिशन न दें. इसके बाद Cyber Swachhta Kendra की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध recommended antivirus/security tool की मदद से मोबाइल को पूरी तरह स्कैन करें. जरूरी पासवर्ड और क्रेडेंशियल संभव हो तो किसी दूसरे सुरक्षित डिवाइस से बदलें. बैंक खाते, UPI और दूसरे वित्तीय लेनदेन भी तुरंत चेक करें.

Cyber Swachhta Kendra की आधिकारिक वेबसाइट (Photo Credit: ETV Bharat)





पैसे कटे तो 1930 पर करें कॉल: अगर इस फ्रॉड में पैसे की ठगी हो चुकी है तो इंतजार न करें. तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, उतनी जल्दी रकम को रोकने की कोशिश की जा सकती है.

क्या नहीं करना है?: न तो अनजान APK इंस्टॉल करें, न अनजान लिंक पर क्लिक करें. कनेक्शन कटने के डर से किसी अनजान नंबर पर कॉल न करें. OTP, PIN, CVV, बैंक खाते या UPI से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें.





संदिग्ध मैसेज डिलीट नहीं, पुलिस को फॉरवर्ड करें: क्राइम ब्रांच ने लोगों से कहा है कि अगर Green Gas के नाम पर ऐसा कोई संदिग्ध WhatsApp या SMS आए तो उसे तुरंत डिलीट न करें. जिस नंबर से मैसेज आया है, उस मोबाइल नंबर और पूरे मैसेज या स्क्रीनशॉट को सुरक्षित रखें. इसे लखनऊ पुलिस क्राइम ब्रांच की Organised Crime Helpline 7839861034 पर फॉरवर्ड करें. पुलिस के मुताबिक जनता की ओर से उपलब्ध कराया गया एक संदिग्ध मोबाइल नंबर और एक WhatsApp मैसेज भी साइबर अपराधियों की पहचान और उनके नेटवर्क तक पहुंचने में अहम सुराग साबित हो सकता है.





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