लखनऊ में तीन गैंगस्टर्स की 1.7 करोड़ की संपत्ति कुर्क; प्लॉट, मकान और लग्जरी कारें जब्त
पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर के निर्देश पर लखनऊ के तीन थानों में गैंगस्टर एक्ट की जांच के बाद यह संपत्तियां कुर्क की गई हैं.
लखनऊ: पुलिस ने गैंग बनाकर क्राइम और अवैध कमाई करने वालों पर एक्शन लिया है. पुलिस आयुक्त के निर्देश पर ठगी और हत्या जैसे मामलों में शामिल तीन गैंगस्टर्स की 1.70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है. इन प्रॉपर्टीज में प्लॉट, मकान और लग्जरी गाड़ियां शामिल है. यह कार्रवाई लखनऊ के मड़ियांव, गुडंबा और बीबीडी थाना क्षेत्रों में की गई.
ठग शिवेंद्र की 57 लाख की संपत्ति कुर्क: इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि उन्नाव निवासी शिवेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ अलीगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट केस दर्ज किया था. शिवेंद्र पर प्लॉट के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है. उसके खिलाफ अलीगंज और बीकेटी में करीब दर्जनभर मामले दर्ज हैं.
जांच में यह सामने आया कि शिवेंद्र ने अपराध की कमाई से बीकेटी में 57.41 लाख का प्लॉट खरीदा है. संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध की कोर्ट से अंतिम आदेश मिलने के बाद मड़ियांव पुलिस ने यह संपत्ति कुर्क कर शासन के अधीन कर ली है.
हत्यारोपी कुलदीप का मकान और कारें जब्त: बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि बाराबंकी निवासी कुलदीप सिंह और उसके गिरोह पर चिनहट इंस्पेक्टर ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. कुलदीप पर हत्या, धोखाधड़ी समेत अयोध्या, बाराबंकी और चिनहट में 4 मामले दर्ज हैं.
जांच के दौरान पाया गया कि कुलदीप ने अपराध की काली कमाई से मकान और कारें खरीदी हैं. कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद बीबीडी पुलिस ने उसका मकान और कारें कुर्क कर दी हैं.
गैंगस्टर की लग्जरी कार कुर्क: इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गुडंबा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के आरोपी विशाल यादव उर्फ धर्म सिंह यादव, निवासी जरहरा पर 8 मामले दर्ज हैं.
विशाल ने अपराध की रकम से 14 लाख की लग्जरी कार खरीदी थी. गैंगस्टर एक्ट की जांच के तहत गुडंबा पुलिस ने इस कार को कुर्क कर लिया है.
